Aachen/Goch. Es war ein Wagnis, doch es gelang. Doch die von Holger Hetzel ausgesuchten 38 Springpferde für die Youth Equestrian Games im Rahmen des CHIO in Aachen meisterten mit den aus aller Welt angereisten Jugendlichen zwischen 15 und 18 Jahren problemlos alle Sprünge bis zu 1,30 m Höhe. Es war eine Herausforderung mit unbekanntem Ausgang, die Holger Hetzel und sein Team im Vorfeld des CHIO Aachen angenommen hatten. Für die Youth Equestrian Games, die im Rahmen des CHIO Aachen stattfanden, wurden 38 Springpferde gesucht, die mit den jugendlichen Teilnehmern aus der ganzen Welt im Alter zwischen 15 und 18 Jahren Parcours mit Hindernissen bis 1,30 Meter Höhe in der Aachener Soers problemlos meistern sollten. „Das war eine sehr anspruchsvolle Aufgabe, denn wir kannten ja die Teilnehmer sowie ihre Stärken und Schwächen nicht. Auch ist etwas ganz anderes, ob man mit einem unbekannten Pferd auf einem normalen Turnier an den Start geht oder ob das Ganze beim CHIO in Aachen passiert“, so Hetzel. Dem international erfolgreichen Springreiter und Ausbilder kam dabei seine lange Erfahrung als Trainer im Nachwuchsbereich und seine vielen Kontakte zu Reitern und Pferdebesitzern zugute. „Nach einer intensiven Vorauswahl waren wir mit unserem gesamten Team zwölf Tage in Aachen vor Ort, um die jugendlichen Reiter mit den ihnen zugeteilten Pferden vertraut zu machen. Es war ein großartiger Erfolg zu sehen, wie gut alle Reiter mit den ihnen zugelosten Pferden zurechtkamen. Die teilnehmenden Jugendlichen, ihre Eltern, die Trainer und auch die Pferdebesitzer waren restlos zufrieden. Einen ganz großen Dank möchte ich besonders den Besitzern aussprechen, die uns für dieses Projekt ihre phantastischen Pferde zur Verfügung gestellt haben. Ohne diese tollen Pferde und ihre Besitzer hätte es nicht funktioniert“, freut sich im Nachgang zu den Youth Equestrian Games beim CHIO Holger Hetzel. Schon in wenigen Tagen steht auf dem Reitsportzentrum Hetzel im rheinischen Goch das nächste Großprojekt in Sachen Jugendförderung an. Denn vom 22. bis 24. Juli und 28. bis 30. Juli werden zum Nachwuchsspringturnier mit internationaler Beteiligung zahlreiche junge Reiter aus dem In- und Ausland erwartet. Um den vierbeinigen Nachwuchs dreht sich bei Hetzel alles bei der Premiere des Nachwuchs-Championats für fünf- bis achtjährige Springpferde vom 4. bis 7. August. Das Nachwuchs-Championat selbst, stellt eine absolute Innovation im Springsport dar. Für die rund 250 teilnehmenden Pferde ist ein Preisgeldvolumen von insgesamt 150.000 Euro ausgeschrieben. Allein bei den fünfjährigen Springpferden beträgt der Gesamtgeldpreis 25.000 Euro. Bei den Sechsjährigen sind es 50.000 Euro und für die Klasse der sieben- und achtjährigen Pferde sind nicht weniger als 75.000 Euro ausgeschrieben. Weitere Informationen: https://www.holger-hetzel.de/aktuelles Ausschreibung Nachwuschschampionat.pdf (holger-hetzel.de)