Kronberg. Mit zwei Erfolgen trumpfte beim Jugend-Dressur-Festival auf dem Schafhof in Kronberg/ Taunus Lily Marie Collin auf, und bei den U-25-Startern war Raphael Netz ein guter Vertreter für Jessica von Bredow-Werndl.

Lilly Marie Collin hat beim internationalen Schafhofs Jugendfestival aufgetrumpft: Zwei Starts, zwei Siege und das mit satten Prozenten. Am Donnerstag gewann das Duo mit der persönlichen Bestleistung von 75,191 Prozent, am Freitag legten die beiden noch eine Schippe drauf: Sieg mit 76,838 Prozent. „Erstmal möchte ich mich von ganzem Herzen bedanken, dass Cosmo und ich in dieser traumhaft schönen Kulisse an den Start gehen durften“, konnte die 14-jährige Doppelsiegerin mit dem Strahlen nicht aufhören. „Es ist wunderschön hier und man darf sich wirklich glücklich schätzen, so eine tolle Erfahrung mit seinem Pony machen zu dürfen.“ Lilly freute sich, dass ihr beide Prüfungen so konzentriert gelungen seien. „Mein persönliches Highlight waren die Verstärkungen und die einfachen Galoppwechsel. Darüber habe ich mich sehr gefreut, dass uns das so gut gelungen ist.“

Der Schafhof ist für die deutschen Ponyreiter dritte und letzte Sichtung für die Europameisterschaft Anfang August im polnischen Strzegom. Bundestrainerin Caroline Roost wird am Samstag nach der Kür ihr Team aufstellen und bekannt geben. Für Lilly Marie Collin wäre es ihre erste Europameisterschaft. Sehr gut präsentiert haben sich an den ersten beiden Tagen des Jugendfestivals auf dem Schafhof auch Julie Sofie Schmitz-Heinen und Carleo Go. Die 15-Jährige und ihr zwölfjähriger Partner gehörten bereits 2021 zum siegreichen EM-Team. In Kronberg haben sie an beiden Tagen Platz zwei belegt.

Für die erste Überraschung sorgte am Donnerstag U25-Europameister Raphael Netz. Zum ersten Mal ritt er mit Ferdinand BB ins Viereck, bisher kannte man den Florencio-Sohn unter dem Sattel der Olympiasiegerin Jessica von Bredow-Werndl. Während der Schwangerschaftspause darf der Aubenhausen-Bereiter vertretungsweise in ihren Sattel steigen. Mit 71,795 Prozent hat das Paar den U25-Grand Prix beim internationalen Jugendfestival auf dem Schafhof gewonnen. „Ich bin Jessi und Ferdi unheimlich dankbar und auch der Besitzerin Beatrice Bürchler-Keller, dass ich von ihm lernen und ihn in der Babypause reiten darf“, sprudelte es aus dem Sieger. „Wir haben hier unseren ersten internationalen Start auf dem Schafhof in Kronberg bestritten. Es hat echt Spaß gemacht, mit so einem Pferd durchs Viereck zu schweben, zu schwingen. Ich freue mich einfach auf die Chance, ihn reiten zu dürfen!“

Auch die Children haben schon zwei Prüfungen beim Jugendfestival absolviert. Am Donnerstag sicherte sich Amber Hennes auf Allegro van het Trichelhof den deutlichen Sieg mit neuer persönlicher Bestleistung von 79,572 Prozent. Am Freitag übernahm die Niederländerin Britt Kikkert-van der Linde auf Dark Knight Texel mit 76,025 Prozent die Führung. Für die Altersklasse der Children-Reiter bedeutet das Jugendfestival eine Art ‚Generalprobe‘. Sie werden im kommenden Jahr hier ihre allererste Europameisterschaft in dieser Altersklasse in der Geschichte des Dressursports austragen.

Tickets gibt es unter: https://schafhofconnects-ticket.reservix.de/events

Infos Schafhofs Jugendfestival: https://schafhof-connects.com/schafhofs-jugendfestival/#reiterinfossj

Infos Schafhofs Dressurfestival: https://schafhof-connects.com/schafhofs-dressurfestival/