Omer Karaevli - bisher der erfolgreichste Springreiter aller Zeiten (Foto: Josef Dicken) Seinen bisher größten Erfolg als Springreiter feierte beim ersten von mehreren Turnierwochenenden der Türke Omer Karaevli (44) beim 4-Sterne Grand Prix im niederländischen Valkenswaard auf der Traumanlage von Jan Tops. Karaevli, erster türkischer Starter bei Olympia in der Geschichte (2016 in Rio), Teilnehmer an zwei Weltreiterspielen und vier Europameisterschaften, der mit seiner Familie in Nettetal/ Niederrhein lebt, siegte auf dem Schimmelwallach Cheston de la Pomme d`Or Z nach Stechen und strich 25.000 Euro ein. Dahinter folgten der Niederländer Kevin Jochems auf Cornetboy und der Mexikaner Andres Azcarraga auf Contendros. Von den deutschen Startern war keiner platziert. Grand Prix in Zahlen