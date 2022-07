Freddy Wandres im Sattel von Hot Hit OLD erhält von Hausherr und Turnierchef Klaus Haim den Swarovski-Wanderpokal für seinen Gesamtwerfolg. Insgesamt kamen zum 26. Dressur-Turnier am Schindlhof in Fritzens bei Innsbruck an drei Tagen rund 2000 Besucher trotz regnerischen Wetters (Foto: Maximilian Schreiner) Erstmals am Start am Schindlhof in Fritzens/ Österreich – und gleich Gewinner des Swarovski-Wanderpokals: Frederic Wandres (Hagen a.T.W.). Mit seinem Oldenburger Wallach Hot Hit OLD gewann der Südbadener die Gesamtwertung vor Team-Olympiasiegerin Dorothee Schneider (Framersheim) auf First Romance. Der Sieger und mögliche Starter bei den Weltmeisterschaften im nächsten Monat in Herning: „Als ich 2007 bei Familie Kasselmann als Lehrling begann und Pferde auslud, die gerade vom Turnier vom Schindlhof gekommen waren, hätte ich mir nicht träumen lassen, hier selbst einmal gewinnen zu dürfen. Und nachdem ich diese wunderschöne Swarovski-Kristalltrophäe ja erst nach drei Gesamtsiegen behalten darf, muss ich auf jeden Fall wiederkommen. Das ist ein weiteres Ziel von mir.“ Alle Ergebnisse