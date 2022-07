Brüssel. Als erste Springreiter-Mannschaft für die Weltmeisterschaften im dänischen Herning (8. bis 14. August) steht die belgische Equipe.

Die belgische Springreiter-Equipe für die Weltmeisterschaften im dänischen Herning weist keine Überraschungen auf. Coach Peter Weinberg (Herzogenrath) nominierte Jerome Guery mit Quel Homme de Hus, Gregory Wathelet mit Nevados, Nicola Philippaerts mit Katanga van Dingeshof, Jos Verlooy mit Igor und Niels Bruynseels mit Delux van T&L. Bis zur Abreise sollen die Teilnehmer, so Peter Weinberg, keine schweren Springen bzw. Turniere mehr absolvieren. Die Mannschaft, bei den letzten Olympischen Spielen in Tokio im letzten Jahr mit Bronze dekoriert, zählt auch in Herning zu den Favoriten auf eine Medaille. In der 90.000 Einwohner-Stadt in Jütland fanden vor neun Jahren die Europameisterschaften in Dressur und Springen statt.

Die Welt-Titelkämpfe in Gespannfahren und in der Vielseitigkeit 2022 werden in Pratoni di Vivaro (14. bis 18. September) unweit von Rom organisiert.