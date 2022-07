Warendorf. Die Pressestelle der deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) in Warendorf erstellte für letztes Wochenende folgenden Ergebnisblock von Turnieren mit deutscher Beteiligung: Internationales Nachwuchsdressurturnier "Schafhofs Jugendfestival" (CDIJ/Y/P/ChA) vom 7. bis 10. Juli in Kronberg U25 Grand Prix

1. Raphael Netz (Aubenhausen) mit Ferdinand BB; 71,795 Prozent

2. Paulina Holzknecht (Solingen) mit Entertainer Win T; 71,128

3. Niklas Brokamp (Borken) mit Greenwich Park; 66,744

U25 Grand Prix Kür

1. Raphael Netz (Aubenhausen) mit Ferdinand BB; 76,250

2. Paulina Holzknecht (Solingen) mit Entertainer Win T; 71,750

3. Charlotte Rühl (Idstein) mit Dante 94; 69,915

Junge Reiter Team

1. Christian Alexander Kömpf (Liederbach) mit Donau Earl; 68,618

2. Paul Löcher (Maxdorf) mit Amaro T; 68,529

3. Henriette Schmidt (Naumburg) mit Don de Jeu; 67,882

Junge Reiter Individual

1. Paul Löcher (Maxdorf) mit Amaro T; 68,588

2. Christian Alexander Kömpf (Liederbach) mit Donau Earl; 67,500

3. Henriette Schmidt (Naumburg) mit Don de Jeu; 67,382

Junge Reiter Kür

1. Miki Yang (USA) mit Donavan; 74,485

2. Henriette Schmidt (Naumburg) mit Don de Jeu; 72,520

3. Christian Alexander Kömpf (Liederbach) mit Donau Earl; 71,035

Junioren Team

1. Leonie Koch (Hagen) mit Antara HB; 70,424

2. Kenya Schwierking (Barver) mit Cecil 18; 70,091

3. Pia Schein (Remscheid) mit Powerpoint de Tamise; 69,334

Junioren Individual

1. Kenya Schwierking (Barver) mit Cecil 18; 72,147

2. Natali Plata (POL) mit Dolcetto 24; 70,912

3. Lena Rex (Worms) mit Diamond Donaldo D; 70,294

Junioren Kür

1. Natali Plata (POL) mit Dolcetto 24; 74,710

2. Kenya Schwierking (Barver) mit Cecil 18; 73,400

3. Caroline Pawluk (POL) mit Fatum 8; 71,870

Pony Team

1. Lilly Marie Collin (Düsseldorf) mit Cosmo Callidus NRW; 75,191

2. Julie Sofie Schmitz-Heinen (Wermelskirchen) mit Carleo Go 3; 75,143

3. Franziska Roth (Stuttgart) mit Daily Pleasure WE; 74,905

Pony Individual

1. Lilly Marie Collin (Düsseldorf) mit Cosmo Callidus NRW; 76,838

2. Julie Sofie Schmitz-Heinen (Wermelskirchen) mit Carleo Go 3; 75,716

3. Georgina Kraft (Krefeld) mit DSP Ti Daily Challenge; 75,243

Pony Kür

1. Julie Sofie Schmitz-Heinen (Wermelskirchen) mit Carleo Go 3; 79,970

2. Lilly Marie Collin (Düsseldorf) mit Cosmo Callidus NRW; 79,275

3. Veronica Pawluk (Schwalmtal) mit D’Artagnan 187; 75,745

Children Team

1. Britt Kikkert-Van der Linde (NED) mit Dark Knight Texel; 76,025

2. Amber Hennes (BEL) mit Allegro V/H Trichelhof; 72,323

3. Emelie Hertwig (Steinheim an der Murr) mit Diamond’s Rubioso; 71,075

Children Individual

1. Emelie Hertwig (Steinheim an der Murr) mit Diamond’s Rubioso; 77,389

2. Britt Kikkert-Van der Linde (NED) mit Dark Knight Texel; 76,857

3. Amber Hennes (BEL) mit Allegro V/H Trichelhof; 75,074 Weitere Informationen unter: www.schafhof-connects.com Internationales Offizielles Springturnier (CSIO5*/3*) vom 06. bis 10. Juli in Knokke/BEL

Nationenpreis

1. Frankreich; 8/0/33,89

2. Schweden; 8/0/34,62

3. Belgien; 8/4/34,68, alle im Stechen,

…

7. Deutschland; 28 (Marcus Ehning/Borken, Christan Ahlmann/Marl, Daniel Deußer/ Reijmenam, Kendra Claricia Brinkop/Neumünster)

Großer Preis

1. Peder Fredricson (SWE) mit H&M All In; 0/0/44,09

2. Bernardo Cardoso De Resende Alves (BRA) mit Mosito van het Hellehof; 0/0/44,23

3. Maikel von der Vleuten (NED) mit Beauville Z; 0/0/44,70

4. Kendra Claricia Brinkop (Neumünster) mit Do It Easy; 0/4/43,28 Weitere Informationen unter: www.stephexevents.com Internationales Springturnier (CSI3*) vom 06. bis 10. Juli in Ommen/NED

Großer Preis

1. Remco Been (NED) mit Holland Vd Bisschop; 0/0/41,71

2. Julia Houtzager-Kayser (AUT) mit High Five; 0/0/44,34

3. Giampiero Garofalo (ITA) mit Gaspahr; 0/0/44,69

4. Philipp Weishaupt (Hörstel) mit Zineday; 0/0/45,06 Weitere Informationen unter: www.csiommen.nl Internationales Springturnier (CSI4*) vom 07. bis 10. Juli in Valkenswaard/NED

Großer Preis

1. Omer Karaevli (TUR) mit Cheston de la Pomme d’Or Z; 0/0/40,27

2. Kevin Jochems (NED) mit Cornetboy; 0/0/40,37

3. Andeas Azcarraga (MEX) mit Contendros; 0/0/41,54

…

14. Laura Klaphake (Mühlen) mit Davenport VDL; 4/75,13 Weitere Informationen unter: www.topsinternationalarena.com Internationales Pony-Springturnier (CSIP) vom 06. bis 10. Juli in Courrière/BEL

Großer Preis

1. Laure Tijskens (BEL) mit Navayo; 0/0/30,14

2. Isee Doem (BEL) mit Flore du Fleury; 0/8/38,49

3. Hannah Blandfort (Linnich) mit Bente; 0/El Weitere Informationen unter: Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! Sie müssen JavaScript aktivieren, damit Sie sie sehen können. Internationales Dressurturnier (CDI4*) vom 08. bis 10. Juli in Fritzens Am Schindlhof/AUT

Grand Prix für Kür

1. Frederic Wandres (Hagen) mit Hot Hit OLD; 74,261 Prozent

2. Renate Vogelsang (AUT) mit Fuerst Ferdinand zur Fasanenhöhe; 73,609

3. Stefanie Schatz-Weihermüller (Bayreuth) mit C’est La Vie 140; 71,478

Grand Prix Kür

1. Frederic Wandres (Hagen) mit Hot Hit OLD; 78,640

2. Renate Vogelsang (AUT) mit Fuerst Ferdinand zur Fasanenhöhe; 77,840

3. Stefanie Schatz-Weihermüller (Bayreuth) mit C’est La Vie 140; 76,500

Grand Prix für Special

1. Dorothee Schneider (Framersheim) mit First Romance 2; 75,413

2. Victoria Max-Theurer (AUT) mit Birkhof’s Topas FBW; 74,739

3. Nicole Wego-Engelmeyer (Hagen) mit Saphira Royal 2; 72,370

Grand Prix Special

1. Dorothee Schneider (Framersheim) mit First Romance 2; 76,617

2. Victoria Max-Theurer (AUT) mit Birkhof’s Topas FBW; 74,830

3. Nicole Wego-Engelmeyer (Hagen) mit Saphira Royal 2; 72,936 Weitere Informationen unter: www.schindlhof.at Internationales Dressurturnier (CDI3*/Y/J) vom 06. bis 10. Juli in Meerle/BEL

Junior Team

1. Anna Peeters (BEL) mit Harlekin; 69,596 Prozent

2. Anastasia Rosa Baumgartner (Ostbevern) mit Smirnoff; 69,545

3. Tetiana Sokolova (UKR) mit Energy, 69,343

Junior Individual

1. Anna Nesheim (Duisburg) mit Future Of W; 69,706

2. Anna Peeters (BEL) mit Harlekin; 67,647

3. Kate Neijenhuis (NED) mit Zenith Spring; 67,353

Junior Kür

1. Anna Peeters (BEL) mit Harlekin; 72,925

2. Tetiana Sokolova (UKR) mit Energy, 71,785

3. Anna Nesheim (Duisburg) mit Future Of W; 71,315

Junge Reiter Team

1. Beatrice Arturi (ITA) mit Grandeur; 69,608

2. Sharina Mandemakers (NED) mit Guns N’Roses; 69,412

3. Anastasiya Cherdak (UKR) mit Seven; 69,265

4. Annika Bork (Kempen) mit Franz Von Fidertanz; 68,382

Junge Reiter Individual

1. Beatrice Arturi (ITA) mit Grandeur; 70,686

2. Anastasiya Cherdak (UKR) mit Seven; 69,118

3. Emma Caecilia Lienert (Mülheim a.d. Ruhr) mit Feedback 16; 68,725

Junge Reiter Kür

1. Beatrice Arturi (ITA) mit Grandeur; 73,995

3. Annika Bork (Kempen) mit Franz Von Fidertanz; 70,890

2. Athaline van Roey (BEL) mit Fugranda C; 70,495

Grand Prix

1. Adelinde Cornelissen (NED) mit Aqiedo; 72,000

2. Amandine Prevost (BEL) mit Quaterdance; 70,413

3. Morgan Barbancon (FRA) mit Habana Libre A; 69,848

…

20. Susanne Szeltner (Dormagen) mit Aquarel; 62,826

Grand Prix Kür

1. Amandine Prevost (BEL) mit Quaterdance; 75,260

2. Morgan Barbancon (FRA) mit Habana Libre A; 72,685

3. Philine Brunner (SUI) mit Straight Horse Don Tamino; 71,940

…

8. Susanne Szeltner (Dormagen) mit Aquarel; 68,370 Weitere Informationen unter: www.coenegrachts-stables.be Internationales Dressurturnier (CDI3*) vom 06. bis 10. Juli in Hartpury/GBR

Grand Prix

1. Fiona Bigwood (GBR) mit Daytona Platinum; 71,305 Prozent

2. Kathleen Kröncke (Appen) mit San Royal; 71,065

3. Gareth Hughes (GBR) mit Kk Woodstock; 70,544

Grand Prix Kür

1. Kathleen Kröncke (Appen) mit San Royal; 77,360

2. Gareth Hughes (GBR) mit Kk Woodstock; 75,240

3. Caroline Chew (SGP) mit Tribiani; 74,345 Weitere Informationen unter: www.hartpuryequineevents.co.uk Internationales Offizielles Vielseitigkeitsturnier (CCIO4*-NC-S/CCI3*-S/2*-S) vom 07. bis 10. Juli in Avenches/SUI

Nationenpreis

1. Schweiz; 127,7

2. Frankreich; 134,9

3. Deutschland; 216,1 (Heike Jahncke/Ganderkesee, Elena Otto-Erley/ Warendorf, Nina Schultes/ Neuhütten, Anna-Katharina Vogel/ Biessenhofen)

CCIO4*-NC-S Einzelwertung

1. Robin Godel (SUI) mit Grandeur de Lully CH; 32,1 (Dressur 31,7/Gelände 0,4/Springen 0)

2. Maxime Livio (FRA) mit Elvis de Hus Z; 33,7 (27,7/6/0)

3. Cyrielle Lefevre (FRA) mit Armanjo Serosah; 40,5 (33,7/2,7/4)

…

6. Anna-Katharina Vogel (Biessenhofen) mit DSP Quintana P; 45,8 (32,6/9,2/4)

CCI3*-S

1. Kevin MCNAB (AUS) mit Vidalgo; 32,3 (29,1/3,2/0)

2. Anna Ilg (SUI) mit Cornflake Royal; 35,8 (29,4/6,4/0)

3. Nadja Minder (SUI) mit Top Job’s Jalisco; 36,4 (32,4/0/4)

…

13. Heike Jahncke (Ganderkesee) mit Coco Spring; 57,2 (30,8/26,4/0)

CCI2*-S

1. Aurelie Riedweg (FRA) mit Balsamo Beaulieu; 35,6 (30,0/1,6/4)

2. Maren Pawelke (Schopfheim) mit Limes 23; 38,7 (31,1/3,6/4)

3. Steffi Mylius (SUI) mit Curry; 39,6 (32,8/6,8/0) Weitere Informationen unter: www.iena.ch Internationales Vielseitigkeitsturnier (CCI3*-S/2*-S/1*-Intro) vom 06. bis 09. Juli in Maarsbergen/NED

CCI3*

1. Jens Hoffrogge (Dorsten-Hardt) mit Kros; 36,0 (Dressur 30,8/Springen 0/Gelände 5,2)

2. David Dobel (GBR) mit Kenzo Power B; 39,0 (34,6/0/4,4)

3. David Dobel (GBR) mit The Peacher Man; 39,2 (34,8/4,4/0)

CCI2*

1. Sophie Leube (Hamm) mit Sweetwaters Ziethen Tsf; 23,6 (23,6/0/0)

2. Christel Schalk (NED) mit Cerida; 28,2 (27,0/1,2/0)

3. Elaine Pen (NED) mit Kite-Man; 29,6 (24,0/4,0/1,6)

CCI1*-Intro

1. Arne Bergendahl (Hamminkeln) mit Bronco 487; 27,7 (27,7/0/0)

2. Emilia Vogel (Ratingen) mit Dike Runner; 28,0 (24,0/4/0)

3. Reeza von der Horst (NED) mit Iesyrena MB; 28,7 (28,7/0/0) Weitere Informationen unter: www.maarsbergenhorsetrials.nl Internationales Vielseitigkeitsturnier (CCI3*-S/2*-S) vom 07. bis 10. Juli in Kaposvár/HUN

CCI3*-S

1. Charlotte Whittaker (Ampfing) mit Isa; 33,7 (Dressur 32,10/Gelände 0,80/Springen 0)

2. Harald Herzgsell (AUT) mit Supreme 14; 34,20 (29,80/0,40/4)

3. Miroslav Trunda (CZE) mit Starlington; 45,50 (37,10/4/4,4)

CCI2*-S

1. Daniel Dunst (AUT) mit Bluerave; 32,40 (28,80/3,6/0)

2. Katrin Khoddam-Hazrati (AUT) mit 35,50 (33,10/2,4/0)

3. Janina Meitz (AUT) mit Eddie PS; 41,50 (36,30/1,20/0)

…

6. Amelie Reisacher (Memmingen) mit Tissot; 53,40 (28,60/2/22,80) Weitere Informationen unter: www.lovasakademia.hu Internationales Fahrturnier (CAI3*-H1/CAI2*-P1) vom 07. bis 10. Juli in Ksiaz/POL

CAI3*-H1

1. Katarzyna Kurys (POL); 142,17 (Dressur 52,51/Marathon 89,66/Kegel 0)

2. Weronika Kwiatek (POL); 144,80 (52,84/91,96/0)

3. Daniel Bejr (CZE); 145,76 (59,77/85,99/0)

…

6. Martin Stötzer (Erfurt); 149,40 (50,98/92,10/6,32)

CAI2*-P1

1. Silke Zenkel (Heßdorf); 146,42 (56,26/81,16/9)

2. Johny Sjödin (SWE); 147,22 (60,14/78,08/9)

3. Johny Sjödin (SWE); 149,90 (61,81/88,09/0) Weitere Informationen unter: www.stadoksiaz.pl Internationales Distanzturnier (CEI2* 120) vom 08. bis 10. Juli in Samorin

CEI2*

1. Al Khalifa Hh Sh Nasser Bin Hamad (BRN) mit Lola de Jalima; Reitzeit: 05 Stunden: 48 Minuten:49 Sekunden

2. Al Radhi Salman Isa Seiman Ali (BRN) mit Espoir de Faust; 05:48:51

3. Fakhrawi Manal Majeed (BRN) mit Farao da Camceira; 05:48:54

…

