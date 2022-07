Valkenswaard/ Niederlande. Der Neu-Belgier Abdel Said war der große Gewinner im wichtigsten Springen am Tag vor dem 300.000 Euro-Grand Prix des 5-Sterne-CSI im niederländischen Valkenswaard, hinter ihm zwei deutsche Springreiter. Der seit Anfang des Jahren für Belgien startende Ägypter Abdel Said (33) gewann am Vorabend der über zwei Wochen laufenden Turnierreihe in Valkenswaard das mit 51.300 Euro dotierte wichtigste Springen. Said, der eljährige zu Emile Hendrix in die Niederlande zog und bei ihm als Pferdepfleger begann, siegte in der Konkurrenz nach Fehlerpunkten und Zeit auf der zwölfjährigen Stute Arpege du Ru mit über zweieinhalb Sekunden Vorsprung auf den zweimaligen deutschen Meister Daniel Deußer (Reijmenam) auf Kiana van het Herdershof, den dritten Platz belegte der für die anstehenden Weltmeisterschaften in vier Wochen in Herning nominierte Christian Ahlmann (Marl) auf dem Hengst Calvino. Preisgeld für Abdel Said, der ab Mai nächsten Jahres auch für Belgien in Nationen-Preisen eingesetzt werden darf: 12.825 Euro. 5-Sterne-Springen