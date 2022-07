Philipp Weishaupt im Sattel von Coby - Bester im Großen Preis zum Abschluss des zweiwöchigen CSI in der "Tops International Arena" von Valkenswaard (Fot: Josef Dicken) Valkenswaard. Den mit 300.000 Euro dotierten Großen Preis der Springreiter sicherte sich im Jan-Tops-Stadion in Valkenswaard Philipp Weishaupt, bester Deutscher war WM-Starter Marcus Ehning. Philipp Weishaupt (37), aus Jettingen-Scheppach und seit 19 Jahren in Diensten des Erfolgsreiters Ludger Beerbaum, sicherte sich zum Abschluss der zweiwöchigen Turnierserie von Jan Tops in dessen Stadion im niederländischen Valkenswaard den mit 300.000 Euro dotierten Grand Prix. Der zweimalige deutsche Meister und Sieger im Großen von Aachen 2016 auf Convall, siegte auf dem zwölfjährigen Wallach Coby überlegen mit einem Vorsprung von über zweieinhalb Sekunden und strich die Siegprämie von 75.000 Euro ein. Hinter dem 34-maligen Nationen-Preis-Starter belegten nach ebenfalls fehlerfreien letzten Runden der Italiener Lorenzo de Luca auf Cash du Plessis (60.000) und die US-Amerikanerin Lillie Keenan auf Queensland (45.000) sowie Patrik Majher (Slowakei) auf Claude (30.000) die weiteren Plätze. Marcus Ehning (Borken), Teilnehmer an der kommenden Weltmeisterschaft in Herning, hatte mit dem Hengst Stargold einen Abwurf am drittletzten Hindernis und wurde Fünfter (21.000). Am Start waren insgesamt 45 Teilnehmer, das Stechen auf dem wie in Wimbledon geschnittenen Rasenplatz hatten zehn erreicht. Bei freiem Parken und einem allgemeinen Eintrittspreis von 10 Euro hatten sich nur relativ wenige Interessierte in den Tops-Tempel verirrt. Möglicherweise sind auch Zuschauer gar nicht mehr erwünscht oder unwichtig.