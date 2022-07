Warendorf. Die Pressestelle der deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) in Warendorf erstellte für letztes Wochenende folgenden Ergebnisblock von Turnieren mit deutscher Beteiligung: Deutsche Jugendmeisterschaft und Bundesnachwuchschampionat Fahren vom 14. bis 17. Juli in Bösdorf

DJM U25

Einspänner Pony

Gold: Lisa Marie Tischer (Neu Isenburg); 112,09 (56,80/55,29/0)

Silber: Erik Wolters (Emsdetten); 115,68 (43,73/68,95/3)

Bronze: Luisa Dietrich (Langenbrettach); 116,02 (45,07/67,44/3,51

Einspänner Pferde

Gold: Michelle Bloßfeld (Herzberg); 110,70 (43,60/64,10/3)

Silber: Tom Stottmeister (Bösdorf); 113,67 (50,00/61,79/1,88)

Bronze: Ciara Schubert (Ketsch); 116,95 (56,00/57,95/3)

Zweispänner Pony

Gold: Leon Reinhard (Bischoffen-Wilsbach); 106,95 (Dressur 45,87/Marathon 61,08/Hindernis 0)

Silber: Corinna Grun (Ahaus); 113,02 (48,00/65,02/0)

Bronze: Marie Steenken (Friesoythe); 118,97 (54,13/67,04/3)

Zweispänner Pferde

Gold: Matthias Brümmer (Haselünne); 138,75 (52,80/70,00/15,95)

Silber: Lukas Stahl (Kleinwallstadt); 145,89 (53,87/74,02/18)

Bronze: Fabian Hase (Nedlitz); 148,77 (60,607/(78,66/9,71)

Länderpokal U25

1. Hessen; 114 Punkte

2. Hannover; 101

3. Sachsen-Anhalt; 98

U16

Bundesnachwuchschampionat Einspänner Pony

Gold: Wiebke Wolters (Emsdetten); 67,64 (Dressur 27,60/Marathon 34,04/Hindernisfahren 6/Theorie 0)

Silber: Nele Voskort (Emsdetten); 71,82 (31,20/37,45/3,17;0)

Bronze: Pauline Glöggler (Westerstetten); 73,70 (36,80/33,90/3)

Bundesnachwuchschampionat Zweispänner Pony

Gold: Max Andrew (Schriesheim); 72,40 (32,00/32,23/7,17/1)

Silber: Marie Reinhard (St. Ingbert); 73,68 (28,80/32,88/12,00/0)

Bronze: Annabel Kriete (Zeven); 83,82 (50,13/33,69/0/0)

Bundesnachwuchschampionat Einspänner Pferde

Gold: Zirfas Ruben Marón (Langen); 98,38 (55,47/39,10/3,31/0,50)

Silber: Theo Schwitte (Stadtlohn); 99,28 (57,07/32,20/9,51/0,50)

Bronze: Sina Hermes (Esterwegen); 107,47 (48,00/39,42/17,55/2,50)

Länderpokal

1. Baden-Württemberg; 100

2. Westfalen; 98

3. Sachsen-Anhalt; 85 Weitere Informationen unter: www.boesdorf-raetzlingen.de Internationales Dressurturnier (CDI4*) "Schafhofs Dressurfestival" mit Louisdor-Preis vom 14. bis 17. Juli in Kronberg

Grand Prix

1. Steffen Peters (USA) mit Suppenkasper; 74,630

2. Laurence Vanommeslaghe (BEL) mi Edison; 72,630

3. Hubertus Schmidt (Borchen-Etteln) mit Beryll 28; 72,283

Grand Prix Kür

1. Steffen Peters (USA) mit Suppenkasper; 82,525

2. Isabell Werth (Rheinberg) mit DSP Quantaz; 79,600

3. Sarah Tubman (USA) mit First Apple; 77,775

Grand Prix

1. Dorothee Schneider (Framersheim) mit Faustus 94; 74,044 Prozent

2. Hubertus Schmidt (Borchen-Etteln) mit Denoix PCH; 73,739

3. Carina Scholz (Glandorf) mit Tarantino 5; 73,326

Grand Prix Special

1. Dorothee Schneider (Framersheim) mit Faustus 94; 75,553

2. Carina Scholz (Glandorf) mit Tarantino 5; 73,426

3. Isabell Werth (Rheinberg) mit Budhi; 73,234

Louisdor-Preis

1. Stefanie Wolf (Voerde) mit Matchball OLD; 76,744

2. Christian Reisch (Neuss) mit Qattani; 72,234

3. Nina Kudernak (Dreieich) mit Queolito; 71,638 Weitere Informationen unter: www.schafhof-connects.com Europameisterschaft Springen Junge Reiter/Junioren/Children (CH-EU Y/J/Ch-S) vom 11. bis 17. Juli in Oliva/ESP

Team Junge Reiter

Gold: Belgien; 14,08

Silber: Deutschland; 17,17 (Hannes Ahlmann (Reher) mit Baloucan; Johanna Beckmann (Löningen) mit Emelie van de Mirania Stam; Emilia Löser (Niederneisen) mit Lesodero; Henrike Ostermann (Löningen) mit Air Force One 19; Matthis Westendarp (Wallenhorst) mit Chillert Blue)

Bronze: Großbritannien; 18,84

Einzel Junge Reiter

Gold: Thibeau Spits (BEL) mit Classic Touch DH; 2,9 (1,9/0/0/0/1)

Silber: Thibault Philippaerts (BEL) mit Derby de Riverland; 6,66 (2,66/4/0/0/0)

Bronze: Harry Allen (IRL) mit Over Lux; 7,42 (3,42/4/0/0/0)

…

7. Henrike Ostermann (Löningen) mit Air Force One 19; 10,81 (2,81/0/0/8/0)

Team Junioren

Gold: Belgien; 8,71 Punkte

Silber: Niederlande; 9,89

Bronze: Irland; 15,67

…

8. Deutschland; 30,62 (Marie Flick (Reher) mit Ciro 7, Fabio Thielen (Losheim) mit Stakaya, Mick Haunhorst (Hagen am Teutoburger Wald) mit Clarimo’s Girl; Naomi Himmelreich (Niederbrechen) mit Vino v’t Kosterhof Z, Julius Bleser (Krefeld) mit Arramis FAP)

Einzel Junioren

Gold: Jone Illi (FIN) mit Eolita L; 3,03 (3,03/0/0/0/0)

Silber: Aurelia Guisson (BEL) mit No limit vh Legita Hof Z; 3,4 (3,4/0/0/0/0)

Bronze: Evelyne Putters (BEL) mit Nabeau van het Mirgroveld Z; 0,84 (0,84/0/0/0/0)

…

11. Naomi Himmelreich (Niederbrechen) mit Vino v‘t Kosterhof Z; 10,53 (2,53/4/0/4/0)

Team Children

Gold: Deutschland; 0 (Vieca Sofie Bade/Braderup mit Chades of Grey; Ava Ferch/ Stegen mit Quintessa Lox; Antonia Häsler/ Chemnitz mit Dynamite N; Tony Stormanns/ Eschweiler mit Dia Nova; Lennard Tillmann/ Grevenbroich mit Oreal des Etains Z)

Silber: Italien; 4/4/123,55

Bronze: Italien 4/8/122,21

Einzel Children

Gold: Tony Stormanns mit Dia Nova; 0/0/32,05

Silber: Anna Ruggeri (ITA) mit Dakotah 2; 0/0/32,89

Bronze: Brent de Schriijver (BEL) mit LIV Good vd Kattevennen Z; 0/4/32,85 Weitere Informationen unter: www.metoliva.com Internationales Springturnier (CSI5*) vom 15. bis 17. Juli in Valkenswaard/NED

Großer Preis

1. Philipp Weishaupt (Hörstel) mit Coby; 0/0/38,61

2. Lorenzo de Luca (ITA) mit Cash du Plessis; 0/0/41,16

3. Lillie Keenan (USA) mit Queensland E; 0/0/42,67, alle nach Stechen.

Weitere Informationen unter: www.topsinternationalarena.com Internationales Springturnier (CSI3*/Y) vom 14. bis 17. Juli in Samorin/SVK

Großer Preis

1. Chloe Reid (USA) mit Crossover 4; 0/0/42,94

2. Harm Lahde (Königslutter am Elm) mit Oak Grove’s Commander Bond; 0/0/43,97

3. Alise Oken (USA) mit Gelvera; 070/46,66

Großer Preis Junge Reiter

1. Antonia Weixelbraun (AUT) mit Chaloubet 3; 0/85,81

2. Richard Kierkegaard (ARG) mit Platonica Z; 4/85,11

3. Natalie Kovarova (CZE) mit North Cape DV; 4/88,22

…

7. Tiara Bleicher (München) mit Zayado; 8/85,15 Weitere Informationen unter: www.ridersanddreams.sk Internationales Vielseitigkeitsturnier (CCI4*-S/3*-S/2*-L/2*-S/1*-Intro/YH2*-S) vom 14. bis 17. Juli in Jardy/FRA

CCI4*-S

1. Karim Florent Laghouag (FRA) mit Triton Fontaine; 30,8 (Dressur 30,8/Springen0/Gelände 0)

2. Romain Sans (FRA) mit Unetoile de la Serre; 33,1 (33,1/0/0)

3. Luc Charteau (FRA) mit Bastia de L’Ebat; 34,1 (30,1/4/0)

…

8. Johanna Zantop (Münster) mit Nikko Brown; 39,3 (33,3/4/2)

CCI3*-S

1. Karim Florent Laghouag (FRA) mit Embrun de Reno; 26,7 (26,7/0/0)

2. Jarno Verwimp (BEL) mit Mahalia; 29,8 (29,8/0/0)

3 Alexis Goury (FRA) mit Fiston des Loges AA; 31,0 (31,0/0/0)

…

5. Josephine Schnaufer-Völkel (Neitersen) mit Cinnamon Red; 31,3 (25,7/5,6/0)

CCI2*-S

1. Anna Lena Schaaf (Voerde) mit Lorsandos; 24,2 (24,2/0/0)

2. Pia Münker (Wachtberg) mit Cascablanca; 26,4 (25,6/0,8/0)

3. Nicolas Touzaint (FRA) mit Eboli; 27,3 (27,3/0/0)

CCI1*-Intro

1. Francois Pons (FRA) mit Elixir des Rondets; 27,6/26,0/0,4/1,2)

2. Antoni Calmon (FRA) mit Qoeur de Hus Z; 27,7 (27,7/0/0)

3. Sanna Siltakorpi (FIN) mit St Cashmere; 29,6 (28,8/0,8/0)

…

5. Sandra Simon (Deutschland) mit Haskar del Chapulin; 31,1/0/0)

CCIYH2*-S

1. Astier Nicolas (FRA) mit Gravure de la Mouline, 25,9 (25,9/0/0)

2. Lara de Liederkerke Meier (BEL) mit Kiarado D’Arville; 26,8 (26,8/0/0)

3. Morgane Euriat (FRA) mit Coloree de Poreau Z; 30,3 (25,5/4,8/0)

…

8. Paulin Knorr () mit Tullibards Tick the Boxes; 38,5 (29,7/8,8/0)

CCI2*-L

1. Luc Charteau (FRA) mit Kiriaantje; 28,4 (Dressur 28,4/Gelände 0/Springen 0)

2. Jarno Verwimp (BEL) mit Ciska vd Aerebeerkoeve Z; 29,4 (29,4/0/0)

3. Nicolas Touzaint (FRA) mit Voila D’Auzay; 30,4 (26,4/0/4)

…

15. Josephine Schnaufer-Völkel (Neitersen) mit Silvana; 39,2 (33,6/1,6/4) Weitere Informationen unter: www.harasdejardy.com Internationales Fahrturnier (CAI3*-P4/3*-P2/2*-P2/3*-P1) vom 14. bis 17. Juli in Oirschot/NED

CAI3*-P4

1. Marijke Hammink (NED); 138,64 (Dressur 42,43/Marathon 93,21/Kegelfahren 3)

2. Yannik Scherrer (SUI); 143,80 (50,56/93,24/0)

3. Jan de Boer (NED); 151,27 (47,14/101,13/3)

…

5. Niels Kneifel (Wunstorf); 156,04 (51,55/98,49/6)

CAI3*-P2

1. Melanie van de Bunt (NED); 139,72 (49,27/90,45/0)

2. Maria Buchwald (DEN); 146,33 (44,94/98,39/3)

3. Sietske Flobbe (NED); 146,93 (53,68/87,25/6)

…

7. Stephan Koch (Krukow); 157,14 (56,49/97,65/3)

CAI2*-P2

1. Tim Schäferhoff (Telgte); 150,15 (59,68/80,86/9,61)

2. Jorn van Olst (NED); 150,16 (55,50/88,66/6)

3. Rowan Timmer 154,57 (61,01/84,56/9)

CAI3*-P1

1. Cédric Scherrer (SUI); 139,81 (52,57/80,45/6,79)

2. Katja Berlage (Nettetal); 140,05 (53,71/86,34/0)

3.Lise Halkjaer (DEN); 140,71 (46,71/91,00/3) Weitere Informationen unter: www.steenhofstables.nl