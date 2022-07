Warendorf. Die Pressestelle der deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) in Warendorf erstellte für letztes Wochenende folgenden Ergebnisblock von Turnieren mit deutscher Beteiligung: Deutsche Meisterschaft der Vierspänner-Fahrer (Pferde/Ponys) vom 19. bis 24. Juli in Rastede



Deutsche Meisterschaft Vierspänner

Gold: Michael Brauchle (Aalen); 133,54 (Dressur 45,38/Marathon 88,16/Hindernisfahren 0)

Silber: Christoph Sandmann (Lähden); 142,36 (52,24/90,12/0)

Bronze: Georg von Stein (Modautal); 146,75 (43,18/100,57/3)



Mannschaftswertung Vierspänner

1. Weser-Ems; 297,74 (Max Dangel (Enger)/Christoph Sandmann (Lähden)/Anna Sandmann (Lähden))

2. Schleswig-Holstein; 342,49 (Rainer Duen (Brunsbüttel)/Hans-Peter Goldnick (Nehms)/Mareike Harm (Negernbötel))

3. Baden-Württemberg; 343,70 (Heiko Hammann (Niederstolzingen)/Michael Brauchle (Aalen))



Deutsche Meisterschaft Pony Vierspänner

Gold: Steffen Brauchle (Pfalzgrafenweiler); 132,47 (Dressur 48,05/Marathon 84,42/Hindernisfahren 0)

Silber. Niels Kneifel (Wunstorf); 135,51 (49,42/83,09/3)

Bronze: Sven Kneifel (Wunstorf); 156,70 (56,79/93,91/6)



Mannschaftswertung Pony Vierspänner

1. Hannover; 292,21 (Christina Klindworth (Zeven)/Niels Kneifel (Wunstorf)/Sven Kneifel (Wunstorf))

2. Baden-Württemberg; 298,92 (Anne Hürster (Neuried)/Patrick Harrer (Straubenhardt)/Steffen Brauchle (Pfalzgrafenweiler))

3. Hessen; 375,86 (Rainer Ochs (Bruchköbel)/Wilhelm Tischer (Neu-Isenburg))



Meisterschaft Zweispänner Pferde

Gold: Bernhard Buschermöhle (Garrel); 108,74 (Dressur 52,00/Marathon 53,49/Hindernisfahren 3,25)

Silber: Gerhard Oltmanns (Barßel); 144,83 (63,73/66,63/14,47)

Bronze: Dirk Sandstede (Edewecht); 152,17 (80,80/62,37/9)



Meisterschaft Zweispänner Pony

Gold: Alina Mohser (Dinklage); 120,76 (Dressur 53,07/Marathon 58,69/Hindernisfahren 9)

Silber: Bernhard Koldehoff (Dinklage); 130,37 (66,13/127,54/2,83)

Bronze: Deeke Ohliger (Rastede); 133,25 (75,07/52,64/5,54) Weitere Informationen unter: www.oldenburger-landesturnier.de Bundesnachwuchschampionat Vielseitigkeit vom 22. bis 24. Juli in Warendorf



Bundesnachwuchschampionat Pferde Mannschaftswertung

1. Sachsen; 368,1 (Paulina Borowitza (Panitzsch) mit Royal Favorite 2/Nika Reichart (Hartenstein) mit Westsachsens First Lady/Pita Schmid (Neumark) mit Favorita V/Hannah Schmied (Crinitzberg) mit Ciara)

2. Schleswig-Holstein; 363,6 (Samantha Schade (Klappholz) mit Helena/Mia Großler (Schönberg) mit Callfield/Leni Elisa Weist (Süsel) mit Havana Club/Anna Lara Tauscher (Lübbenau-Spreewald) mit Rocafina/Mia Ketelsen (Leck) mit Whisky)

3. Hannover; 352,7 (Juli Madita Endrikat (Wriedel) mit Calina 127/Marleen Schreiber (Egestorf) mit Emigrant M/Emily Johanna Wolfschmitt (Schladen) mit Suzi 4/Anni Müller (Liebenburg) mit Finest Franky/Ninke Tölner (Eldingen) mit Czerafina 3)



Bundesnachwuchschampionat Einzelwertung Pferde

1. Pita Schmid(Neumark) mit Favorita V; 127,5 (Dressur 31,2/Springen 32,8/Gelände 46/Theorie 10/Vormustern 7,5)

2. Rike Weymann (Berge) mit Clover Rebel; 126,0 (34/30/44/9/9)

3. Nele Wunderberg (Loitz) mit Lumberjack 11; 124,8 (32,8/26/47710/9)



Bundesnachwuchschampionat Pony Mannschaftswertung

1. Hannover; 382,9 (Amelie Fulst (Königslutter) mit Phara 9/Lotta Koch (Riede) mit Crokant T/Anni Müller (Liebenburg) mit Gino Ginelli R vom Renneberg/Hanna Niessen (Salzhausen) mit Cappuccino WE/Anik Ismer (Wagenfeld) mit Suprise 149)

2. Westfalen; 356,9 (Pia Sophie Schreiber (Bocholt) mit Chocolate Noir 4/Greta Börnemann (Ostbevern) mit Veivels little Queen NRW/Paul Suttorp (Everswinkel) mit Mary Poppins 69/Lena-Sophie Jankord (Münster) mit Mondeo 34/Lukas Wilhelm Sühling (Borken) mit Dainy)

3. Schleswig-Holstein; 344,0 (Jona Isabell Heine (Ammersbek) mit Sandro/Clara Gretha Konopka (Höffeld) mit From Dusk till Dawn AS/Anna-Lara Tauscher (Lübbenau-Spreewald) mit Andiamo-Night/Helene Oehmke (Neuberend) mit Marrondales Floyd/Charlotte Margaretha Rixen (Wattenbek) mit Canal Daisy)



Bundesnachwuchschampionat Einzelwertung Pony

1. Hanna Niessen (Salzhausen) mit Cappuccino WE; 135,6 (Dessur 35,2/Springen 36,4/Gelände 45/Vormustern 9/Theorie 10)

2. Louis Brinkmann (Dinklage) mit Dryfee Wandering Minstral; 127,8 (328/34/43/9/9)

3. Lukas Wilhelm Sühling (Borken) mit Dainy; 125,5 (28/36/46/8,5/7) Weitere Informationen unter: www.pferd-aktuell.de/bundesnachwuchschampionat Deutsche Meisterschaften und Deutsche Jugend-Meisterschaften im Distanzreiten vom 21. bis 24. Juli in Ströhen



Deutsche Jugendmeisterschaft

Gold: Genoveva von und zu Gilsa (Ludwigsau) mit Olympia Al Samarra; Reitzeit: 7 Stunde/24 Minuten/10 Sekunde

Silber: Daria Rosenthal (Bad Grund) mit Classic Hope; 8:06:38

Bronze: Lara Schulze mit Courage; 8:56:40



Deutsche Meisterschaft

Gold: Tanja Kraft mit Atoum’re; Reitzeit: 9 Stunden/10 Minuten/1 Sekunde

Silber: Alexandra Lange mit Angurion; 9:11:33

Bronze: Bernhard Dornsiepen (Balve) mit Bekele El Djem; 9:12:52 Weitere Informationen unter: https://dm2022-distanzreiten.de Internationales Springturnier (CSI3*/U25/Y/J) vom 21. bis 24. Juli in Samorin/SVK



Großer Preis

1. Rodrigo Giesteira Almeida (POR) mit Imposant van de Renger ; 0/0/39,47

2. Marco Kutscher (Bad Essen) mit Kalejandro D; 0/0/39,56

3. Harm Lahde (Königslutter am Elm) mit Oak Grove’s Commander Bond; 0/0/40,49



Großer Preis Junge Reiter

1. Lea Djelmic (CRO) mit Dukat; 0/4/43,12

2. Tiara Bleicher (München) mit Zayado; 0/12/41,58

3. Sofie Najmanova (CZE) mit Nativio van het Leliehof; 8/69,72



Großer Preis Junioren

1. Maxima Schweiger (AUT) mit Coupe d’OR; 4/0/40,83

2. Theresa Kröninger (München) mit Lady Modo F; 4/4/42,57

3. Gea Jakelj (SLO) mit Cafe Noir du Tillard; 4/16/55,33 Weitere Informationen unter: www.ridersanddreams.sk Internationales Pony-Dressurturnier (CDIP) vom 21. bis 24. Juli in Deauville/FRA



Team

1. Paula Schiebener (Wallertheim) mit Global Player AT; 73,095 Prozent

2. Sophie van der Steen (NED) mit Yellow Boy; 71,238

3. Megan Hiemstra (NED) mit Brouwershaven’s Peligrini; 67,809



Individual

1. Paula Schiebener (Wallertheim) mit Global Player AT; 74,640 Prozent

2. Sophie van der Steen (NED) mit Yellow Boy; 71,351

3. Sissi Giljsen (NED) mit New Star 8; 70,991



Kür

1. Paula Schiebener (Wallertheim) mit Global Player AT; 77,308 Prozent

2. Sissi Giljsen (NED) mit New Star 8; 74,242

1. Paula Schiebener (Wallertheim) mit Global Player AT; 77,308 Prozent

2. Sissi Giljsen (NED) mit New Star 8; 74,242

3. Megan Hiemstra (NED) mit Brouwershaven's Peligrini; 72,158