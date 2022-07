Mathies Rüder auf Bon Ton - Erster in der Einzelwertung und Erster mit dem Team nach der Dressur bei der EM der Junioren im englischen Hartpury (Foto: Adam Fanthorpe) Hartpury/GBR. Bei den Europameisterschaften der Nachwuchs-Vielseitigkeitsreiter im britischen Hartpury haben sich die deutschen U18- und U21-Vielseitigkeitsreiter in der Dressur die beste Ausgangslage für die Geländeritte verschafft. Die Teams in beiden Altersklassen liegen in Führung, bei den Junioren hat darüberhinaus der Fehmarner Mathies Rüder mit Bon Ton zudem tauch in der Einzelwertung die Spitze übernommen. Er war der letzte der zwölf deutschen Reiter, die in Hartpury aufs Viereck gingen, und zugleich auch der beste: Mathies Rüder und sein neunjähriger Bon Ton beendeten die Prüfung mit nur 25,2 Minuspunkten. Mit diesem Topergebnis setzten sie sich nicht nur in der Einzelwertung an die Spitze, sondern verhalfen auch dem deutschen Team zur Pole-Position vor Großbritannien und Irland. Bereits am Donnerstag für die Mannschaft gestartet waren die Deutsche Meisterin Hedda Vogler (Verden) mit Niagara de Champenotte (29,2/ Platz fünf) und Matti Garlichs (Eckernförde) mit Ludwig (32,2/ Platz 19). Etwas unter ihren Möglichkeiten blieb die Hamburgerin Isabel Dalecki mit Caruso, da sich das Pferd beim Einreiten etwas über eine Helferin erschrocken hatte und daher anfänglich etwas verspannt war. Sie ordnet sich mit 33,3 auf dem vorläufigen Platz 28 bei insgesamt 60 Teilnehmern ein. Eine gute Position konnten sich die beiden deutschen Einzelreiterinnen verschaffen: Smilla Maline Philipp (Elsdorf) mit Mr. Boggles, Preis-der-Besten-Zweite, rangiert mit 28,8 Minuspunkten auf dem dritten Platz. Die 15-Jährige musste lediglich Mathies Rüder und der Britin Isabelle Cook mit Mexican Law (26,6 Minuspunkte) den Vortritt lassen. Die zweite Einzelreiterin, Hanna Jensen (Tetenhusen), ordnet sich mit Eh Clara (30,8) auf Platz acht nach der Dressur ein. Junge Reiter: Calvin Böckmann bisher Dritter Auch die Jungen Reiter konnten zum Abschluss der zwei Dressurtage in der Teamwertung auf den Spitzenplatz vorreiten und liegen vor dem Geländeritt knapp vier Punkte vor den Briten, und fast sieben Punkte vor Frankreich. Nachdem am Donnerstag die Warendorfer Sportsoldatin Libussa Lübbeke (WIngst) mit Caramia und Paula Reinstorf (Neustadt) mit Ilara W 32,4 beziehungsweise 32,0 Minuspunkte vorgelegt hatten, folgte am Freitag der DM-Dritte Linus Richter (Wardenburg) mit Rayja. Das Paar verließ mit 30,0 Minuspunkten das Viereck. Das deutsche Spitzenergebnis legte allerdings Calvin Böckmann vor. Mit Altair de la Cense erzielte der Deutsche U21-Meister 27,1 Minuspunkte. Einen Tick besser waren am Ende nur die britische Einzelreiterin Phoebe Hughes mit Top Biats (25,7) sowie die Belgierin Anne Van Dijck mit Cooley Earl (27,0). Am Samstag wartet der Geländeritt auf die jugendlichen Teilnehmer. „Das Gelände ist sehr schön gebaut und wird sicher für unsere Reiter ein tolles Erlebnis werden. Allerdings muss man von der Startbox bis ins Ziel wach und konzentriert sein. Wie hier in England zu erwarten war, gibt es auf dem vorgegebenen Weg wenig Optionen. Es ist alles sehr fair gebaut, aber doch ein reeller Test auf dem jeweiligen Niveau. Aber unsere Reiter und Pferde sind gut drauf, gut vorbereitet und sie wissen, dass sie es können“, sagte Bundestrainer Frank Ostholt. Hier gibt es Starter- und Ergebnislisten. Teamstand Junioren nach Dressur Teamstand Junge Reiter nach Dressur