Helena Schmitz-Morkramer und DSP Lifestyle gewinnen Einzelgold bei der Europameisterschaft Dressur Junge Reiter in Hartpury. (Foto: Lukasz Kowalski) Hartpury/Großbritannien. In der Dressur ist Deutschland für die Zukunft wahrlich gut aufgestellt, wie die Nachwuchs-Europameisterschaften im englischen Hartpury bisher belegen. Zu den Team-Goldmedaillen kamen auch die ersten goldenen Plaketten in den Einzelkonkurrenzen dazu. Ihre ersten gemeinsamen Dressur-Europameisterschaften werden den Geschwistern Helena und Allegra Schmitz-Morkramer aus Hamburg in besonderer Erinnerung bleiben. Nach Mannschaftsgold bei den Junioren und Jungen Reitern haben sie sich auch die Goldmedaillen in der Einzelwertung ihrer jeweiligen Altersklassen gesichert. 76.949 Prozent lautet das Ergebnis für Helena Schmitz-Morkramer mit dem zwölfjährigen Wallach DSP Lifestyle. Das war die Goldmedaille in der Einzelwertung der Jungen Reiter bei den Dressur-Europameisterschaften im englischen Hartpury. Für die 20-Jährige Hamburgerin ist es die erste Einzelmedaille bei einem Championat. Sie hatte 2021 Teamsilber bei der EM in Oliva gewonnen und bei der diesjährigen Europameisterschaft Teamgold. Mit dem Sieg in der Einzelwertung kommt eine weitere Medaille hinzu, und sie kann ihre Sammlung in der abschließenden Kür noch erweitern. Familie Schmitz-Morkramer reist allerdings schon jetzt mit einem recht großen Medaillenkoffer aus Großbritannien zurück: Die 16-jährige Allegra und der zwölfjäjhrige Hannoveraner Hengst Libertad lieferten mit 77.030 Prozent eine sehr überzeugende Vorstellung ab und sicherten sich ebenfalls deutlich den Sieg. Lucie-Anouk Baumgürtel (Nottuln) und Hugo FH erweiterten den Medaillensegen für Deutschland als Zweite (75.368) bei den Jungen Reitern. Alle Ergebnisse aus Hartpury gibt es hier.