Hartpury/Großbritannien. Als erfolgreichste Dresurreiterin wird Helena Schmitz-Morkramer die Nachwuhs-Europameisterschaften im englischen Hartpury verlassen. Die Hmaburgerin gewann alle drei möglichen Goldmedaillen bei den Jungen Reitern. Drei Goldmedaillen nimmt Helena Schmitz-Morkramer von den U-21-Dressureuropameisterschaften mit heim nach Hamburg aus Hartpury im Westen von England. Die Hanseatin siegte mit ihrem Wallach Lifestyle DSP nach dem Team-Wettbewerb und der speziellen Einzelkonkurrenz auch in der abschließenden Kür. 80,419 Prozent lautete das Ergebnis für Helena Schmitz-Morkramer und den zwölfjährigen Brandenburger DSP Lifestyle. Hohe Noten ernteten die beiden in den Punkten "Musik und Interpretation" sowie "Harmonie zwischen Reiterin und Pferd", die in der Kür sogar vierfach gewertet werden. Kleine Fehler in den Galoppwechseln kosteten noch ein paar Punkte, doch es reichte für den Sieg vor dem Österreicher Paul Jöbstl mit dem Hannoveraner Hengst Bodyguard (79,206 Prozent). Lucie-Anouk Baumgürtel aus Nottuln, mit 18 Jahren eine der jüngsten Teilnehmerinnen im Starterfeld der Jungen Reiter, und Hugo FH hatten sich bereits die Silbermedaille in der Einzelwertung gesichert. Sie zeigten ebenfalls eine tolle Kür zu einem musikalischen Mix aus Klassik und Filmmusik wie dem Disney-Film "Frozen", die mit 78,9 Prozent belohnt wurde.

Jana Lang (Schmidgaden) und Baron waren das dritte deutsche Paar bei den Jungen Reitern, die das Kürfinale erreicht hatten, sie Siebte (76,606). Bei den Junioren starteten Allegra Schmitz-Morkramer und Libertad, die sich am Vortag Einzelgold gesichert hatten, stark in ihre Kür. Der Hannoveraner Wallach erschrak jedoch im Schulter-Herein, so dass hier wichtige Punkte fehlten. Es wurde Rang vier für das Paar aus Hamburg mit 76,52 Prozent. Die goldene Plakette ging an die Dänin Sophia Boje Obel Jörgensen auf dem im Gestüt Lewitz (Paul Schockemöhle) gezüchteten Oldenburger Wallach Brilliant. Eine tolle Steigerung über alle Turniertage zeigten Carolina Miesner, die mit Exclusiv zum ersten Mal bei einem Championat in der Altersklasse der Junioren dabei war. 76,485 Prozent bedeuteten Rang fünf für das Paar aus Scheeßel. Lana-Pinou Baumgürtel aus Nottuln und Founder FH wurden mit 73,9 Prozent Zehnte. Kür-Einzelwertung Junge Reiter Kür-Einzelentscheidung Junioren