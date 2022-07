Dinard. Der hochdotierte Rolex Grand Prix der Springreiter beim 5-Sterne-Turnier in Dinard/ Normandie endete mit dem Sieg von Martin Fuchs. Die beiden deutschen Teilnehmer waren ebenfalls im Geld. Der mit 500.000 Euro dotierte Rolex Grand Prix der Springreiter im französischen Dinard in der Normandie brachte dem Schweizer Weltranglisten-Ersten Mratin Fuchs (30) den Sieg und eine Prämie von 125.000 Euro. Im Stechen war der Vizeweltmeister von Tryon 2018 und Europameister von 2019 auf dem holländischen Schimmel-Wallach Leone Jei 52 Hundertstelsekunden schneller als der Franzose Julien Epaillard (45) mit Tinkas Boy-Nachkommen Gracioso, was das Preisgeld um 25.000 runterfuhr. Nur diesen beiden Teilnehmer waren im Stechen von fünf Kollegen fehlerfrei geblieben. Den dritten Rang belegte der Ire Bertram Allen (27) auf dem irischen Schimmel Pacino Amiro (75.000) vor der ebenfalls mit vier Strafpunkten belasteten Französin Juliette Faligot auf Arqana (50.000), als Fünfter hatte der Belgier Nicola Philippaerts auf Moya zwei Abwürfe (35.000). Die beiden deustchen Starter waren ebenfalls noch im Geld, wenn auch nicht im Stechen wegen jeweils vier Strafpunkten im Normalumlauf, Christian Ahlmann (Marl) platzierte sich mit Solid Gold auf dem 15. Rang (20.000), knapp langsamer war Daniel Deußer mit Killer Queen einen Rang dahinter (15.000). Grand Prix von Dinard