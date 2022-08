Simon Delestre auf dem Wallach Dexter Fontenis Z von Diarado x Voltaire Bester in einem weiteren Grand Prix der Sommerserie bei Tops International in Valkenswaard (Foto: Josef Dicken) Simon Delestre (41), Mannschafts-Weltmeister 2014 und Europameisterschafts-Dritter 2015 in Aachen, trug sich nun bei Tops International in Valkenswaard in einem weiteren Grand Prix der sechswöchigen Sommerserie als Gewinner ein. Der Franzose siegte auf dem Diarado-Nachkommen Dexter Fontenis Z nach Stechen im 100.000 Euro-Springen (Prämie 25.000 €) vor der Niederländerin Sanne Thijsen (23) auf dem Hengst Con Quidam RB und dem Italiener Emanuele Gaudiano (36) auf Crack Balou. Großer Preis