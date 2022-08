Lausanne. Der zweifache deutsche Vizemeister Frederic Wandres (Hagen a.T.W.) rückte erstmals in der Dressur auf in die Top Ten der Weltrangliste als Nummer 9 mit Duke of Britain. Die Spitze hält nach wie vor Doppel-Olympiasiegerin und dreifache Europameisterin Jessica von Bredow Wendl (Aubenhausen) mit der Stute Dalera BB. Weltrangliste Dressur