Goch. Der Belgier Alexander Housten war zu Beginn des ersten internationalen Nachwuchsturniers dieser Form in Goch auf der Anlage von Holger Hetzel der herausragende Teilnehmer.

Einen perfekten Auftakt bei Holger Hetzels Nachwuchs-Championat im rheinischen Goch lieferte an den beiden ersten Tagen der belgische Springreiter Alexander Housen. Der 20-Jährige, 2018 Mannschafts-Europameister der Junioren und im August beim CHIO in Aachen Sieger eines Springens, zeigte sich auch an den ersten Tagen des Nachwuchs-Championats im Reitsportzentrum von Holger Hetzel bestens in Form. So gewann Housen am Donnerstag mit seiner Stute Chacera die erste Qualifikation für das Finale der sechsjährigen Springpferde (null Strafpunkte in 70,95 Sekunden). Die zweite Abteilung der Qualifikation ging an Marcel Schneider (RC Neuwied) mit Donnerlittchen (0/74,25). Am Freitag lege Alexander Housen nach.

In der zuvor als Clear Round-Springpferdeprüfung (alle fehlerfreien Ritte in der erlaubten Zeit werden auf Platz eins rangiert) ausgetragenen ersten Qualifikation für das Finale der fünfjährigen Springpferde lieferten 42 der 60 teilnehmenden Paare eine fehlerfreie Runde ab und taten damit den ersten Schritt zum mit einem Preisgeld von insgesamt 25.000 Euro dotierten Finale dieser Altersklasse am Sonntag ab 12.30 Uhr.

Am Freitag machte Housen da weiter, wo er am Vortag aufgehört hatte und gewann mit der italienisch gezogenen Harley VDL-Tochter Chacera auch die zweite Final-Qualifikation der Sechsjährigen. Das Paar ist damit Top-Favorit für das mit 50.000 Euro Preisgeld dotierte Finale der Sechsjährigen, das am Samstag ab 15.45 Uhr ausgetragen wird.

Am Freitagvormittag waren in der zweiten Qualifikation der Fünfjährigen, die ebenfalls als Clear Round Springpferdeprüfung ausgeschrieben war, 24 der 57 Paare ohne Strafpunkte geblieben und wahrten sich somit eine Chance auf den Start beim Finale, bei dem die insgesamt 40 besten Paare der beiden Qualifikationen teilnahmeberechtigt sind.

Als spannendes Match verlief die erste Finalqualifikation der sieben- und achtjährigen Springpferde am Freitagabend. In dem Springen der schweren Klasse auf Ein-Sterne-Niveau führte kein Weg vorbei an Mario Maintz (RV Laer), der mit dem achtjährigen Hannoveraner Hengst Oak Grove´s Clown (v. Cascadello I) in 68,05 Sekunden den schnellsten fehlerfreien Ritt bot und damit Alexander Housen mit der Los Angeles-Tochter Lady Angeles auf den zweiten Platz verwies (0/70,34). Maintz gilt damit als Favorit für die zweite Qualifikation, die am Samstag um 12.45 Uhr beginnt. Die besten 40 Paare aus beiden Qualifikationen starten am Sonntag im Finale, das um 14.45 Uhr beginnt und das mit nicht weniger als 75.000 Euro Preisgeld dotiert ist.

