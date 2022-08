Sophie Hinners, bereits auch schon sechsmal in einem Preis der Nationen für Deutschland am Start, gewann bei der Premiere der ersten weltweit ausgeschriebenen internationalen Championate für Nachwuchs-Springpferde in Goch das erste Finale (Foto: Thomas Hartwig) Das erste Finale des von Holger Hetzel initiierten Turniers für Nachwuchs-Springpferde auf seiner Anlage in Goch am Niederrhein gewann Sophie Hinners (24). Die Angestellte aus dem Stall von Nicola Pohl (Dagobertshausen), Deutsche Meisterin 2021, siegte nach Stechen in der mit 50.000 Euro ausgeschriebenen Prüfung für sechsjährige Pferde auf der Stute Kaleni Jo SV Z vor Maurice Tebbel auf Chapeu HK Z und der Belgierin Caroline de Laet auf Kiss Me van het Bovenhoelshos. Die Siegerin: "Ich bin überglücklich und dankbar gegenüber meinem Pferd, aber auch Holger Hetzel, der uns dieses Spitzenturnier für junge Pferde bietet.“