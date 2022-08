Pinneberg. Der Vier-Sterrne-Grand Prix auf Hof Wareekant in Pinneberg endete mit dem Sieg von Patrick Stühlmeyer aus dem Unternehmen Paul Schockemöhle. Mitorganisatorin Janne Friederike Mseyer-Zimmermann wurde Sechste. Das nach Auskunft aller Teilnehmer liebevoll organisierte Springreiterturnier auf dem Waterkant Hof in Pinneberg endete mit dem Sieg des Paul Schockemöhle-Angestellten Patrick Stühlmeyer (32) im Großen Preis. Der aus Osnabrück stammende und vor fünf Jahren Tückkehrrer in den Schockemöhle-Stall nach Mühlen gewann die mit 100.000 Euro dotierte Vier-Sterne-Konkurrenz nach Stechen auf dem Franzosen-Hengst Drako de Maugre und sicherte seinem Chef Schockemöhle ein Preisgeld von 25.000 Euro. Im entschiedenden letzten Ritt war der 24-malige Nationen-Preis-Starter sieben Zehntelsekunden schcneller als der Italiener Emanuele Gaudiano auf dem Wallach Chalou (20.000), Dritter wurde nach ebenfalls fehlerfreier Stechrunde die deutsche Meisterin Katrin Eckermann (Sassenberg) auf Chao Lee (15.000). Janne Friederike Meyer-Zimmermann, zusammen mit Ehemann Christoph Zimmermann Turnierorganisatorin und Gastgeberin, 2011 Siegerin im Großen Preis von Aachen, belegte mit Büttners Minimax – ein Abwurf – den sechsten Rang. Insgesamt hatten zehn Starter das Stechen erreicht. Großer Preis von Holstein