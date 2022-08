Den Drei-Sterne-Grand Prix beim Turnier in Opplabbeek/ Belgien gewann der Niederländer Loewie Joppen (58) auf Havel van de Wolfsakker Z

(Foto: Josef Dicken)

Warendorf. Die Pressestelle der deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) in Warendorf erstellte für letztes Wochenende folgenden Ergebnisblock von Turnieren mit deutscher Beteiligung:

Weltmeisterschaften Springen, Dressur, Voltigieren und Para-Dressur (CH-M-S-D-V-PED) vom 6. bis 14. August in Herning/DEN



Mannschaftswertung Dressur

Gold: Dänemark; 235,451

Silber: Großbritannien; 234,223

Bronze: Deutschland; 230,791 (Ingrid Klimke (Münster) mit Franziskus/Benjamin Werndl (Aubenhausen) mit Famoso OLD/Isabell Werth (Rheinberg) mit DSP Quantaz/Frederic Wandres (Hagen a.T.W.) mit Duke of Britain FRH)



Grand Prix

1. Cathrine Laudrup-Dufour (DEN) mit Vamos Amigos; 81,864 Prozent

2. Charlotte Fry (GBR) mit Glamourdale; 80,838

3. Dinja van Liere (NED) mit Hermes; 78,835

..

5. Isabell Werth (Rheinberg) mit DSP Quantaz; 77,127

6. Benjamin Werndl (Aubenhausen) mit Famoso OLD; 77,003

…

9. Frederic Wandres (Hagen a.T.W.) mit Duke of Britain FRH; 76,661

…

14. Ingrid Klimke (Münster) mit Franziskus; 75,683

Weitere Informationen unter: www.pferd-aktuell.de/wm2022 und www.herning2022.com

Europameisterschaften Pony Dressur, Springen und Vielseitigkeit (CH-EU-P-D/S/CCIP2-L) vom 3. bis 7. August in Strzegom/POL



Mannschaftswertung Dressur

Gold: Deutschland: 226,371 (Julie Sofie Schmitz-Heinen (Wermelskirchen) mit Carleo Go/Mia Allegra Lohe (Düsseldorf) mit Tovdals Golden Future Imperial/Lilly Marie Collin (Düssedorf) mit Cosmo Callidus NRW/Franziska Roth (Stuttgart) mit Daily Pleasure WE)

Silber: Niederlande; 223,298

Bronze: Dänemark; 221,800



Pony Team

1. Julie Sofie Schmitz-Heinen (Wermelskirchen) mit Carleo Go; 77,943 Prozent

2. Mia Allegra Lohe (Düsseldorf) mit Tovdals Golden Future Imperial; 75,400

3. Cornelia Munch Sinding (DEN) mit Terbofens Charico; 74,857

…

11. Lilly Marie Collin (Düsseldorf) mit Cosmo Callidus NRW; 73,028

12. Franziska Roth (Stuttgart) mit Daily Pleasure WE; 72,943



Pony Individual

Gold: Lilly Marie Collin (Düsseldorf) mit Cosmo Callidus NRW; 77,865 Prozent

Silber: Mia Allegra Lohe (Düsseldorf) mit Tovdals Golden Future Imperial; 76,243

Bronze: Julie Sofie Schmitz-Heinen (Wermelskirchen) mit Carleo Go; 75,460

…

14. Franziska Roth (Stuttgart) mit Daily Pleasure; 72,513



Pony Kür

Gold: Mia Allegra Lohe (Düsseldorf) mit Tovdals Golden Future Imperial; 80,355 Prozent

Silber: Maddy Dijkshoorn (NED) mit Boogie De L’Aube; 77,795

Bronze: Veronica Pawluk (POL) mit D’Artagnan; 77,490

…

5. Lilly Marie Collin (Düsseldorf) mit Cosmo Callidus NRW; 77,445

…

13. Julie Sofie Schmitz-Heinen (Wermelskirchen) mit Carleo Go; 72,795



Mannschaftswertung Springen

Gold: Irland; 0

Silber: Frankreich; 4

Bronze: Niederlande; 12

…

5. Deutschland; 20 (Hanna Bräuer (Wilnsdorf) mit Cookie 60/Emile Baurand (München) mit Ami/Jonna Esser (Wipperfürth) mit Catness 8/Eva Kunkel (Langenselbold) mit Marry the Night/Carlotta Merschformann (Rosendahl) mit Black Peral SH NRW)



Einzelwertung

Gold: James Derwin (IRL) mit Rincoola Babog; 0/35,19 im Stechen (0/0/0/0/0/0/35,19)

Silber: James Brennan (IRL) mit MHS Glow; 4/30,66 im Stechen (0/0/0/0/0/4/30,66)

Bronze: Coen Williams (IRL) mit Saxton Freedam; 3 (0/0/0/3/0)

…

11. Jonna Esser (Wipperfürth) mit Catness 8; 16 (4/8/0/4/0)

11. Emile Baurand (München) mit Ami; 16 (5/0/4/7/0)

…

16. Carlotta Merschformann (Rosendahl) mit Black Pearl SH NRW; 17 (8/0/4/5/0)

…

40. Eva Kunkel (Langenselbold) mit Marry the Night; 26 (4/4/18)

Teilgenommen: Hanna Bräuer (Wilnsdorf) mit Cookie 60



Mannschaftswertung Vielseitigkeit

Gold: Irland; 104,1

Silber: Deutschland; 107,6 (Merle Hoffmann (Trossingen) mit Penny Lane WE/Pita Schmid (Neumark) mit Sietlands Catrina/Sina Brügger (Ascheberg) mit Next Generation/Linn Marie Schlütter /Bocholt) mit Rathcline Dream)

Bronze: Frankreich; 108,9



Einzelwertung Vielseitigkeit

Gold: Mae Rinaldi (FRA) mit Boston du Verdon; 25,6 (Dressur 25,6/Gelände 0/Springen 0)

Silber: Ben Connors (IRL) mit Cornafest Fred; 28,9 (28,9/0/0)

Bronze: Merle Hoffmann (Trossingen) mit Penny Lane WE; 31 (27,0/0/4)

…

8. Pita Schmid (Neumark) mit Sietlands Catrina; 37,2 (37,2/0/0)

9. Theresa Isabell Welsch (Selm) mit Shannon’s Hero; 38 (37,6/0,4/0)

10. Sina Brügger (Ascheberg) mit Next Generation; 39,4 (30,2/5,2/4)

…

12. Linn Marie Schlütter (Bocholt) mit Rathcline Dream; 40 (30,4/1,6/8)

Weitere Informationen unter: strzegomponies.pl/en/

Internationales Springturnier (CSI3*) vom 4. bis 7. August in Opglabbeek/BEL



Großer Preis

1. Loewie Joppen (NED) mit Havel van de Wolfsakker Z; 0/0/42,88

2. Karen Polle (JPN) mit Celine; 0/0/43,32

3. Georgia Tame (GBR) mit Arna’T Kruisveld; 0/0/45,81

…

6. Katharina Offel (Deutschland) mit Hearst DB; 0/0/47,53

Weitere Informationen unter: www.sentowerpark.com

Internationales Springturnier (CSI2*/U25/Y/J/P/Ch) vom 5. bis 7. August in Valkenswaard/NED



Großer Preis 2*

1. Teddy van de Rijt (NED) mit Explosion; 0/09/37,48

2. Gilles Thomas (BEL) mit Ermitage Kalone; 0/0/38,27

3. Ellie Guy (GBR) mit Lyonel D; 0/0/40,44

…

5. Nisse Lüneburg (Hetlingen) mit Toulini Olympic; 0/4/38,16



Großer Preis Children

1. Hennes Mühlenbeck (Oeversee) mit Lord Jaegerkrug M; 0/0/38,29

2. Jesse Berkers (NED) mit Aragon Happhira; 0/0/40,11

3. Clementine Lux (BEL) mit Cash de l’Ecuyer; 0/0/40,75



Großer Preis Pony

1. Ruby Barrs (GBR) mit Casper; 0/72,40

2. Anstee Marriott Xanthe (GBR) mit Ardough Boy; 4/66,06

3. Renske van Middendorp (NED) mit Bosvallei’s Tiego; 4/69,39

…

5. Sophie Meyer zu Lösebeck (Melle) mit D’Agostinos Kid; 8/65,44



Großer Preis Junioren

1. Milan Morssinkhof (NED) mit Leonidas; 0/0/46,73

2. Geraldine Straumann (SUI) mit Casalor; 0/0/48,30

3. Robin Carey (SWE) mit Carrera Denfer; 0/4/55,74

4. Thierri Wagner (Stetten) mit Balou’s Bellissimo; 0/8/50,49



Großer Preis Junge Reiter

1. Henry Munsberg (Osnabrück) mit Nola van St Maarten; 0/0/41,14

2. Nicole Lockhead Anderson (GBR) mit Miss Aragona PS; 0/4/40,44

3. Mathieu Bourdeaud’Hui (BEL) mit Oscar the Homage; 0/8/46,21



Großer Preis U25

1. Mathieu Bourdeaud’Hui (BEL) mit Napoli van’t Klavertje Vier; 0/0/42,92

2. Shane Dwan (IRL) mit Cormalico; 0/0/43,19

3. Matt Garrigan (IRL) mit Quantum Robin V; 0/4/40,42

4. Franziska Müller (Hückeswagen) mit Cornado’s Queen; 0/4/41,33

Weitere Informationen unter: www.topsinternationalarena.com

Internationales Vielseitigkeitsturnier (CCI3*-S) vom 6. bis 7. August in Waregem – Nokere/BEL



CCI3*-S

1. Brandon Schäfer-Gehrau (Warendorf) mit Fraeulein Frieda 10; 24,8 (Dressur 24,8/Springen 0/Gelände 0)

2. Felix Etzel (Warendorf) mit TSF Polartanz; 25,3 (22,9/0/2,4)

3. Senne Vervaecke (BEL) mit Jeno; 30,0 (29,2/0,8/0)

Weitere Informationen unter: www.lequino.be

Internationales Fahrturnier (CAI3*-H2/P2/H1/P1) vom 3. bis 7. August in Chablis/FRA



Kombinierte Wertung Pony Einspänner

1. Edwin Kiefer (Horb); 133,59 (Dressur 48,67/Marathon 81,88/Hindernisfahren 3,04)

2. Marie Verna (FRA); 135,56 (60,89/74,67/0)

3. Karin Huser (SUI); 135,76 (56,11/79,65/0)



Kombinierte Wertung Pony Zweispänner

1. Antoine Jeanson (FRA); 131,979 (Dressur 46,98/Marathon 81,99/Hindernisfahren 3)

2. Christof König (SUI); 138,42 (49,14/87,75/1,53)

3. Nea-Renee Bonneß (Beelitz); 143,14 (53,84/84,99/4,31)



Kombinierte Wertung Einspänner

1. Marion Vignaud (FRA); 116,75 (Dressur 41,33/Marathon 75,42/Hindernisfahren 0)

2. Kelly Houtappels-Bruder (CAN); 123,62 (44,78/78,84/0)

3. Marie Schiltz (LUX); 126,29 (50,11/76,18/0)

…

13. Dieter Lauterbach (Dillenburg); 131,91 (53,56/78,35/0)



Kombinierte Wertung Zweispänner

1. Ulrich Werner (SUI); 137,20 (Dressur 44,19/Marathon 88,43/Hindernisfahren 4,58)

2. Erik Evers (NED); 144,94 (46,35/89,59/9)

3. Eve Cadi Verna (FRA); 150,19 (53,84/90,35/6)

…

5. Laura Oberlin (Ludwigshafen); 152,52 (49,52/98,31/4,69)

Weitere Informationen unter Email: Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! Sie müssen JavaScript aktivieren, damit Sie sie sehen können.