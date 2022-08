Warendorf. Die Pressestelle der deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) in Warendorf erstellte für letztes Wochenende folgenden Ergebnisblock von Turnieren mit deutscher Beteiligung: Weltmeisterschaften Springen, Dressur, Voltigieren und Para-Dressur (CH-M-S-D-V-PED) vom 6. bis 14. August in Herning/DEN Dressur:

Grand Prix Special

Gold: Charlotte Fry (GBR) mit Glamourdale; 83,617 Prozent

Silber: Cathrine Laudrup-Dufour (DEN) mit Vamos Amigos; 80,851

Bronze: Dinja van Liere (NED) mit Hermes; 79,468

4. Isabell Werth (Rheinberg) mit DSP Quantaz; 80,106

5. Benjamin Werndl (Aubenhausen) mit Famoso OLD; 77,979

…

19. Ingrid Klimke (Münster) mit Franziskus; 72,234



Grand Prix Kür

Gold: Charlotte Fry (GBR) mit Glamourdale; 90,654 Prozent

Silber: Cathrine Laudrup-Dufour (DEN) mit Vamos Amigos; 89,411

Bronze: Dinja van Liere (NED) mit Hermes; 86,900

4. Benjamin Werndl (Aubenhausen) mit Famoso OLD; 85,893

…

9. Isabell Werth (Rheinberg) mit DSP Quantaz; 83,339



Mannschaftswertung Voltigieren Gold: Norka des VV Köln-Dünwald (Thomas Brüsewitz (Köln), Chiara Congia (Köln), Justin van Gerven (Köln), Bela Lehnen (Moers), Mona Mertens (Korschenbroich), Jennifer Reichert (Zörbig), Gianna Ronca (Monheim), Rebecca Verlage (Rheurdt), Patric Looser (Köln)) mit Calidor 10; 8,614

Silber: Team Frankreich; 8,549

Bronze: Team Schweiz; 8,279



Voltigieren Damen

Gold: Manon Moutinho (FRA) mit Saitiri/Longenführer Corinne Bosshard; 8,963

Silber: Julia Sophie Wagner (Leipzig) mit Giovanni 185/Jeanette Stelze; 8,529

Bronze: Sheen Bendixen (DEN) mit Klintholms Ramstein/Julie Fog Moller; 8,511

4. Kathrin Meyer (Hamburg) mit Captain Claus/Klaus Hauschild; 8,494

…

10. Alina Roß (Userin) mit Baron R/Volker Ross; 8,089



Voltigieren Herren

Gold: Lambert Leclezio (FRA) mit Estado IFCE; 9,399

Silber: Quentin Jabet (FRA) mit Ronaldo 200; 8,837

Bronze: Jannik Heiland (Wulfsen) mit Dark Beluga FRH; 8,833

4. Julian Wilfling (Untermeitingen) mit Aragorn 102; 8,816

…

7. Thomas Brüsewitz (Köln) mit Eyecatcher; 8,480



Pas de Deux

Gold: Chiara Congia (Köln)/Justin van Gerven (Köln) mit Highlight; 8,951

Silber: Diana Harwardt (Bernau)/Peter Künne (Berlin) mit DSP Sir Laulau; 8,665

Bronze: Rebecca Greggio/Davide Zanella (ITA) mit Orlando Tancredi; 8,178



Voltgieren Team

Gold: Frankreich; 9,146

Silber: Dänemark; 8,669

Bronze: Österreich; 8,383

4. Deutschland (Julian Wilfling (Untermeitingen)/Jannik Heiland (Wulfsen)/Norka des VV Kön-Dünwald); 8,28



Mannschaftswertung Springen

Gold: Schweden; 7,69

Silber: Niederlande; 19,31

Bronze: Großbritannien; 22,66

…

5. Deutschland; 24,76, Marcus Ehning (Borken) mit Stargold/Jana Wargers (Emsdetten) mit Limbridge/Andre Thieme (Plau am See) mit DSP Chakaria/Christian Ahlmann (Marl) mit Dominator 2000 Z



Einzelwertung Springen

Gold: Henrik von Eckermann (SWE) mit King Edward; 0,58 (0,58/0/0/0/0)

Silber: Jerome Guery (BEL) mit Quel Homme de Hus; 3,35 (2,35/0/1/0/0)

Bronze: Maikel van der Vleuten (NED) mit Beauville Z N.O.P.; 5,96 (1,96/0/4/0/0)

…

5. Marcus Ehning (Borken) mit Stargold; 10,40 (2,40/0/8/0/0)

…

9. Jana Wargers (Emsdetten) mit Limbridge; 15,08 (4,08/4/1/0/6)

…

22. Christian Ahlmann (Marl) mit Dominator 2000 Z; (1,28/4/4/WD)

…

54. Andre Thieme (Plau am See) mit DSP Chakaria; (5,23/0/EL)



Para Dressur Mannschaftswertung

Gold: Niederlande; 230,225

Silber: Dänemark; 229,751

Bronze: USA; 225,335

…

6. Deutschland; 221,273 (Anna-Lena Niehues (Gronau) mit Quimbaya/Gianna Regenbrecht (Münster) mit Fürst Sinclair/Heidemarie Dresing (Rheda-Wiedenbrück) mit La Boum/Regine Mispelkamp (Geldern) mit Highlander Delight’s)



Grade II Einzelwertung

Gold: Katrine Kristensen (DEN) mit Goerklintgaards Quater; 75,788 Prozent

Silber: Pepo Puch (AUT) mit Sailor’s Blue; 75,333

Bronze: Lee Pearson (GBR) mit Breezer; 75,091

…

6. Gianna Regenbrecht (Münster) mit Fürst Sinclair; 71,061

7. Heidemarie Dresing (Rheda-Wiedenbrück) mit La Boum; 70,970



Grade II Kür

Gold: Katrine Kristensen (DEN) mit Goerklintgaards Quater; 80,354 Prozent

Silber: Lee Pearson (GBR) mit Breezer; 77,860

Bronze: Georgia Wilson (GBR) mit Sakura; 75,834

4. Heidemarie Dresing (Rheda-Wiedenbrück) mit La Boum; 73,454

…

8. Gianna Regenbrecht (Münster) mit Fürst Sinclair; 63,180



Grade IV Einzelwertung

Gold: Sanne Voets (NED) mit Demantur RS2 N.O.P.; 76,750 Prozent

Silber: Demi Haerkens (NED) mit EHL Daula; 76,000

Bronze: Rodolpho Riskalla (BRA) mit Bon Henrico; 74,925

…

6. Anna-Lena Niehues (Gronau) mit Quimbaya; 71,650



Grade IV Kür

Gold: Sanne Voets (NED) mit Demantur RS2 N.O.P.; 82,485 Prozent

Silber: Kate Shoemaker (USA) mit Quiana; 80,275

Bronze: Rodolpho Riskalla (BRA) mit Bon Henrico; 78,385

…

5. Anna-Lena Niehues (Gronau) mit Quimbaya; 74,400



Grade V Einzelwertung

Gold: Michele George (BEL) mit Best of 8; 76,419 Prozent

Silber: Sophie Wells (GBR) mit Don Cara M; 75,279

Bronze: Frank Hosmar (NED) mit Alphaville N.O.P.; 75,256

…

5. Regine Mispelkamp (Geldern) mit Highlander Delight’s; 71,954



Grade V Kür

Gold: Michele George (BEL) mit Best of 8; 82,860 Prozent

Silber: Frank Hosmar (NED) mit Alphaville N.O.P.; 80,775

Bronze: Sophie Wells (GBR) mit Don Cara M; 79,255

4. Regine Mispelkamp (Geldern) mit Highlander Delight’s; 77,060 Weitere Informationen unter: www.pferd-aktuell.de/wm2022 und www.herning2022.com Internationales Springturnier (CSI3*) vom 11. bis 14. August in Opglabbeek/BEL



Großer Preis

1. Jens Vandenberk (BEL) mit Faldiano; 0/0/42,67

2. Charlotte Philippe (BEL) mit Cacharel de Amoranda Z; 0/0/43,21

3. Dries Dekkers (BEL) mit Agnes; 0/0/45,09

4. Holger Hetzel (Goch) mit Lazio; 0/0/45,31 Informationen unter: www.sentowerpark.com Internationales Offizielles Vielseitigkeitsturnier (CCIO4*-NC-S/3*-S/2*-L) vom 10. bis 14. August in Le Pin au Haras/FRA



Nationenpreis

1. Deutschland; 94,3 (Malin Hansen-Hotopp (Gransebieth) mit Carlitos Quidditch K/Sophie Leube (Hamm) mit Jadore Moi/Alina Dibowksi (Döhle) mit Barbados 26/Nicolai Aldinger (Egestorf) mit Timmo)

2. Frankreich; 98,5

3. Großbritannien; 100,5



CCIO4*

1. Michael Jung (Horb) mit Fischerchipmunk FRH; 22,8 (Dressur 20,0/Gelände 2,8/Springen 0)

2. Mollie Summerland (GBR) mit Charly van ter Heiden; 24,1 (22,5/0,8/0,8)

3. Alina Dibowski (Döhle) mit Barbados 26; 27,4 (27,4/0/0)



CCI3*-S

1. Fabrice Saintemarie (FRA) mit Cesar de Roy; 29,1 (Dressur 28,7/Springen 0/Gelände 0,4)

2. Mathieu Chombart (FRA) mit Big Boss Melo; 30,2 (30,2/0/0)

3. Thomas Carlile (FRA) mit Fair Lady des Broucks; 31,0 (30,2/0/0,8)

4. Michael Jung (Horb) mit Kilcandra Ocean Power; 31,1 (27,9/0/3,2)



CCI2*-L

1. Nicolas Touzaint (FRA) mit Diabolo Menthe; 27,2 (Dressur 27,2/Gelände 0/Springen 0)

2. Gireg Le Coz (FRA) mit Elysee des Vignes; 27,3 (27,3/0/0)

3. Nicolas Touzaint (FRA) mit Fibonacci de Lessac HDC; 28,7 (24,7/0/4)

…

25. Silva Kelly (Engen) mit Passepartout 65; 36,1 (34,1/0/2) Informationen unter: https://www.haras-national-du-pin.com/