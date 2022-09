Barcelona. Die deutsche Springreiter-Equipe in der Besetzung Andre Thieme auf Chakaria, Jana Wargers auf Limbridge, Christian Kukuk auf Mumbai und Janne Friederike Meyer-Zimmermann auf Messi hat beim Finale der besten Nationen-Preis-Mannschaften eines Jahres die letzte Runde um den Sieg am Sonntag in Barcelona erreicht. Ohne Fehler im ersten Durchgang blieben alle vier französischen Reter, in der deutschen Auswahl war nur Europameister Andre Thieme in seinem 41. Ritt für Deutschland fehlerfrei geblieben.