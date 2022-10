Die sogenannte Trostrunde („Challenge“) in Barcelona – im Rahmen des Nationen-Preis-Finals um die Longines Trophy gewann Mexikos Equipe mit nur einem Zeitfehlerpunkt vor Schweden (4) und Brasilien (7). In der schwedischen Mannschaft ritt keiner aus dem Olympiasieger-Team von Tokio und der Weltmeisterschaft vor einigen Wochen in Herning. Die Prüfung war mit 300.000 Euro dotiert, 70.000 gingen an die Gewinner-Mannschaft. In die "Challenge" waren jene Teams gekommen, die im ersten Umlauf um die Nationen-Preis-Trophäe am Donnerstag nicht einen der geforderten acht Ränge erreicht hatten. Ergebnis "Challenge"