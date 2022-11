(Foto: Anke Gardemann) Immer noch Spaß am Sport, und immer noch Lust auf Siege: Isabell Werth. Und das nach mehr als 30 Jahren auf höchstem Niveau. In der Stuttgarter Schleyerhalle siegte sie im Grand Prix als Vorprüfung zur Weltrcup-Kür auf dem Hengst DSP Quantaz mit 77,217 Prozentpunkten vor der Münsteranerin Ingrid Klimke auf Franziskus FRH (74,391) und Frederic Wandres (Hagen) mit Bluetoth OLD (74,109). Alle Drei gehörten mit Benjamin Werndl zur Bronze-Equipe bei den Weltmeisterschaften in Herning. Grand Prix de Dressage