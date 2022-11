(Foto: Anke Gardemann) Ingrid Klimke (54) auf dem hocheleganten Hannoveraner Hengst Franziskus FRH in der Weltcup-Kür (83,440 Prozentpunkte) in der Stuttgarter Schleyerhalle erstmals siegreich in einer derart bedeutenden Prüfung vor der Jahrhundert-Dressurreiterin Isabell Werth (53) auf DSP Quantaz (82,030) und Benjamin Werndl (38) auf Daily Mirror (81,885), der Aubenhausener führt jedoch weiter das Gesamtklassement der Weltcup-Europaliga an mit 50 Punkten vor Klimke (40) und Werth (37). Weltcup-Kür in Zahlen