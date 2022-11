Warendorf. Die Pressestelle der deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) in Warendorf erstellte für letztes Wochenende folgenden Ergebnisblock von Turnieren mit deutscher Beteiligung: Internationales Weltcup-Turnier Dressur, Springen und Fahren (CDI-W, CSI-W, CAI-W) "German Masters" mit Finale Piaff-Förderpreis vom 9. bis 13. November in Stuttgart



Großer Preis

1. Richard Vogel (Marburg) mit United Touch S; 0/0/35,35

2. Denis Lynch (IRL) mit Brooklyn Heights; 0/0/36,80

3. Steve Guerdat (SUI) mit Dynamix de Belheme; 0/0/36,80



Stuttgart German Master

1. Philipp Weishaupt (Hörstel) mit Krokant; 0/0/34,91

2. Sophie Hinners (Marburg) mit FBW Graphik; 0/0/36,43

3. Harrie Smolders (NED) mit Uricas v.d.Kattevennen; 0/0/36,68



Weltcup Grand Prix

1. Isabell Werth (Rheinberg) mit DSP Quantaz; 77,217 Prozent

2. Ingrid Klimke (Münster) mit Franziskus FRH; 74,391

3. Fredric Wandres (Hagen) mit Bluetooth OLD; 74,109



Grand Prix Kür

1. Ingrid Klimke (Münster) mit Franziskus FRH; 83,440 Prozent

2. Isabell Werth (Rheinberg) mit DSP Quantaz; 82,030

3. Benjamin Werndl (Aubenhausen) mit Daily mirror; 81,885



Grand Prix

1. Matthias Alexander Rath (Kronberg) mit Destacado FRH; 74,174 Prozent

2. Carina Scholz (Sassenberg) mit Soiree d’Amour OLD; 72,413

3. Jasmin Schaudt (Albstadt) mit Fano; 72,130



Grand Prix Special

1. Matthias Alexander Rath (Kronberg) mit Destacado FRH; 75,234 Prozent

2. Carina Scholz (Sassenberg) mit Soiree d’Amour OLD; 73,596

3. Kirsten Brouwer (NED) mit Foundation; 72,191



Weltcup Fahren

1. Boyd Exell (AUS); 147,77 (Round 1 145,05/Drive-off 143,77)

2. Jerome Voutaz (SUI); 161,76 (149,92/153,76)

3. Glenn Geerts (BEL); 163,08 (155,17/151,08)

4. Michael Brauchle (Aalen); 156,64



Finale Piaff Förderpreis

1. Helen Erbe (Krefeld) mit Carlos FRH; 74,180 Prozent

2. Selina Söder (Aubenhausen) mit Zaire-E; 71,460

3. Alexa Westendarp (Wallenhorst) mit Four Seasons FRH; 70,300



Pony Trophy

1. Ruby Barrs (GBR) mit Casper; 0/0/43,95

2. Julie Arebrot Skai (NOR) mit Shannon’s Joy; 0/0/4581

3. Coen Williams (IRL) mit Zee Tech; 0/4/40,54

…

8. Leonie Pander (Bad Zwischenahn) mit Indimill A; 0/8/42,78 Weitere Informationen unter: www.stuttgart-german-masters.de Internationales Springturnier (CSI3*) vom 8. bis 13. November in Oliva/ESP



Großer Preis

1. Niklaus Schurtenberger (SUI) mit Lireu; 0/0/44,54

1. Philip Houston (Solingen) mit Sandros S Bella; 0/0/44,54

3. Jerome Guery (BEL) mit Great Britain V; 0/4/42,12 Weitere Informationen unter: www.metoliva.com Internationales Springturnier (CSI3*) vom 9. bis 12. November in Riyadh/KSA



Großer Preis

1. Abdullah Alsharbatly (KSA) mit Vintadge de La Roque; 0/0/34,51

2. David Will (Marburg) mit My POrins Van Dorperheide; 0/0/35,02

3. Abdullah Alsharbatly (KSA) mit Asagan M; 0/0/35,92 Weitere Informationen unter: www.saudieqe.com Internationales Dressurturnier (CDI3*/J) vom 11. bis 13. November in Motesice/SVK



Grand Prix

1. Jacqueline Toniutti (AUT) mit Stradivari; 70,435 Prozent

2. Morgan Barbancon (FRA) mit Deodoro; 70,195

3. Judith Sarda Mane (ESP) mit Don Primus; 68,782

…

7. Lukas Blatzheim (Troisdorf) mit Errol 4; 61,326



Grand Prix Special

1. Morgan Barbancon (FRA) mit Fürst Dance DXB; 67,941 Prozent

2. Hriday Chheda (IND) mit Chemxpro Emerald; 67,294

7. Lukas Blatzheim (Troisdorf) mit Jonny Deep 4; 66,618



Junioren Team

1. Eliska Steflova (CZE) mit Falcao; 69,879 Prozent

2. Lena Pögel (Leddin) mit Bon Cruz MN; 66,545

3. Sofia Laura Petranova (SVK) mit Alice im Wunderland; 65,636



Junioren Individual

1. Eliska Steflova (CZE) mit Falcao; 70,912 Prozent

2. Lena Pögel (Leddin) mit Bon Cruz MN; 66,971

3. Sofia Laura Petranova (SVK) mit Alice im Wunderland; 64,735



Junioren Kür

1. Eliska Steflova (CZE) mit Falcao; 74,535 Prozent

2. Sofia Laura Petranova (SVK) mit Alice im Wunderland; 65,885

3. Camille Grosjean (FRA) mit Wikingo de Mile; 65,345

4. Lena Pögel (Leddin) mit Bon Cruz M; 64,365 Weitere Informationen unter: www.furioso.sk Internationales Dressurturnier (CDI3*) vom 11. bis 13. November in Randbol/DEN



Grand Prix

1. Nanna Merrald Rassmussen (DEN) mit Blue Hors Don Olymbrio; 74,261 Prozent

2. Charlotte Heering (DEN) mit Bufranco; 71,478

3. Anna Zibrandtsen (DEN) mit Quel Filou; 70,739

…

10. Laura Stobel (Cappeln) mit Valparaiso 2, 67,453



Grand Prix Special

1. Daniel Bachmann Andersen (DEN) mit Vayron; 75,532 Prozent

2. Laura Stobel (Cappeln) mit Valparaiso 2, 70,340

3. Caroline Darcourt (SWE) mit Lord Django; 68,192



Grand Prix Kür

1. Nanna Merrald Rassmussen (DEN) mit Blue Hors Don Olymbrio; 77,455 Prozent

2. Anna Zibrandtsen (DEN) mit Quel Filou; 75,675

3. Charlotte Heering (DEN) mit Bufranco; 74,470

…

8. Ninja Rathjens (Barmstedt) mit Emilio 111; 69,725 Weitere Informationen unter: www.bluehors.com Internationales Vielseitigkeitsturnier (CCI4*-L/4*-S/3*-L/3*-S/2*-S) vom 10. bis 13. November in Montelibretti/ITA



CCI4*-L

1. Benoit Parent (FRA) mit Dragibus D’Olympe AA; 34,70 (Dressur 31,90/Gelände 2/Springen 0,80)

2. Fosco Girardi (ITA) mit Euphorie; 59,20 (34,40/14,80/10)

3. Eduardo Via-Dufresne (ESP) mit Maribera Pomes 15.6; 61,10 (34,70/22/4,4)

…

8. Calvin Böckmann (Warendorf) mit The Phantom of the Opera; 86,70 (30,70/55,60/0,40)



CCI4-S

1. Felix Etzel (Warendorf) mit TSF Polartanz; 38,70 (Dressur 27,50/Springen 1,60/Gelände 9,60)

2. Mathilde Cruse (FRA) mit Coup de Tete; 44,20 (34,20/7,20/2,80)

3. Nadja Minder (SUI) mi Top Job’s Jalisco; 46,90 (34,10/2,4/10,40)



CCI3*-L

1. Maxime Livio (FRA) mit Joel; 28,30 (Dressur 28,30/Gelände 0/Springen 0)

2. Maxime Livio (FRA) mit Chateau de Versailles M25; 31,90 (31,90/0/0)

3. Julia Krajewski (Warendorf) mit Ero de Cantraie; 32,20 (27,40/4,80/0)



CCI2*-S

1. Felix Vogg (SUI) mit Zucker 4; 26,30 (Dressur 24,30/Springen 0,40/Gelände 1,60)

2. Antonia Baumgart (Düsseldorf) mit Lagavulin 4; 30,40 (27,20/1,20/2)

3. Matteo Arrighi (ITA) mit Picasso van Klapscheut; 33,00 (31,00/0/02) Weitere Informationen unter: www.greventing.com