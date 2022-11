Warendorf. Die Pressestelle der deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) in Warendorf erstellte für letztes Wochenende folgenden Ergebnisblock von Turnieren mit deutscher Beteiligung: Internationales Springturnier (CSI5*-GCT/GCL) vom 16. bis 20. November in Prag/CZE



Großer Preis

1. Daniel Deusser (Deutschland) mit Scuderia 1918 Tobago Z; 0/0/65,22

2. Katrin Eckermann (Sassenberg) mit Cala Mandia; 0/0/66,47

3. McLain Ward (USA) mit HH Azur; 1/0/71,76 Weitere Informationen unter: www.pragueplayoffs.com Internationales Springturnier (CSI3*) vom 16. bis 19. November in Riyadh/KSA



Großer Preis

1. Stefan Eder (AUT) mit Dr Scarpo; 0/0/38,55

2. David Will (Marburg) mit Zaccorado Blue; 0/0/39,07

3. Janakabhorn Karunayadhaj (THA) mit Maxwin Kinmar Agalux; 0/4/38,08 Weitere Informationen unter: www.saudieqe.com Internationales Jugend-Springturnier (CSIU25/J/Ch) vom 17. bis 20. November in Opglabbeek/BEL



Großer Preis U25

1. My Relander (EST) mit Expert; 0/0/33,98

2. Mathis Burnouf (FRA) mit Nouvelle V.H. Veldhof; 0/0/34,59

3. Isabelle Grandke (Berlin) mit Quukske Z; 0/0/35,36



Großer Preis Junioren

1. Jone Illi (FIN) mit Eolita L; 0/0/35,10

2. Noora Von Bülow (GBR) mit Interstar B; 0/0/35,72

3. Daan Adams (NED) mit Ginette Vd Kempenhoeve; 0/4/38,67

…

9. Marie Flick (Speyer) mit DSP Charlott; 0/6/52,00



Großer Preis Children

1. Selma Hundborg Dresler (DEN) mit Rihanna; 0/0/29,89

2. Zoe Vageon Ledy (FRA) mit Arkana Messipierre; 0/0/29,90

3. Clementine Lux (BEL) mit Cash de L’Ecuyer; 0/0/30,06

…

6. Skady Trümper (Blankenheim) mit Abea; 0/0/32,83 Weitere Informationen unter: www.sentowerpark.com