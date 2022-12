Aachen. Nach fast 20 Jahren verabschiedet sich Niels Knippertz als Pressechef des Internationalen Offiziellen Reit- und Fahrturniers (CHIO) von Deutschland und wechselt zum Pressteam der Universität Aachen. Allein wegen seiner Hilfsbereitschaft werden ihn nicht nur die Journalisten aus aller Welt vermissen. Liebe Kollegen, dear colleagues,



der Abschied der Nationen beim CHIO Aachen 2022 war auch mein letztes Winke-Winke als Pressesprecher dieser wundervollen Veranstaltung. Ich habe mich entschieden, ab Januar 2023 ein neues Angebot anzunehmen und die Soers nach 19 Jahren zu verlassen. Meine Kollegen in der Pressestelle erreichen Sie via Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! Sie müssen JavaScript aktivieren, damit Sie sie sehen können. . Ich sage von Herzen Danke für unsere immer charmante Zusammenarbeit und bleiben Sie der großartigsten Sportveranstaltung der Welt gewogen,



Niels Knippertz ------------

The Farewell of the Nations at the CHIO Aachen 2022 was the last time I waved my white handkerchief as the Press Officer of this wonderful event. I have decided to take on a new challenge from January 2023 onwards and will be leaving the Soers after 19 years. You can reach my colleagues in the press office via Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! Sie müssen JavaScript aktivieren, damit Sie sie sehen können. . I would like to take this opportunity to thank you sincerely for your always charming cooperation and hope to rely on your continued support for the most fantastic sporting event in the world,



Niels Knippertz