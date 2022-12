Genf. Der nicht gerade für eine feine Hand im Umgang mit Pferden bekannte US-Amerikaner McLain Ward gewann in Genf den Grand Prix des Rolx Grand Slam auf der Stute Azur und sackte ein Preisgeld von umgerechnet 406.244 Euro ein. Dahinter folgten in der Prüfung mit zwei Umläufen und Stechen der frühere Schweizer Europameister Martin Fuchs auf dem Schimmel Leone Jei (243.746 €) und der Ire Shane Sweetman auf dem Wallach James Kann Crux (182.810). Bester Deutscher war als Sechster der Hesse Daniel Deußer (Reijmenam) auf dem Hengst Scuderia 1918 Tobago Z (52.811). Der frühere zweimalige deutsche Meister hatte in der Serie zuletzt die Großen Preise von Aachen und Calgary für sich entscheiden können. Großer Preis von Genf