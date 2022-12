Mechelen. Das mit 250.000 Euro dotierte letzte Weltcupspringen des Jahres 2022 in der Westeuropaliga endete im belgischen Mechelen mit dem Sieg des Belgiers Wilm Vermeir auf IQ vor den beiden Deutschen Hans-Dieter Dreher (Weil am Rhein) auf Cous Cous und Daniel Deußer auf dem Hengst Tobago. Nur fünf Teilnehmer hatten das Stechen erreicht. WC-Springen in Zahlen Gesamtwertung nach neun von 15 Prüfungen