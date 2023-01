Das Gewinnerpaar Gerrit Nieberg und der Schimmelwallach Blues d`Aveline CH - die Ehrung für das Siegerpaar und die Platzierten wurde wegen eines Kutschenunfalls mit einem Kind abgesagt

(Foto: Anke Gardemann)

Leipzig. Erstmals Sieger in einem Weltcupspringen wurde am Schlusstag des CHI in Leipzig Gerrit Nieberg. Er qualifizierte sich gleichzeitig auch für das Finale um den begehrten Weltpokal in der Osterwoche in Omaha/ USA.

Wahrscheinlich kann man in Zukunft vor Championaten nicht mehr wie um die Weltmeisterschaft im letzten Jahr in Herning die Nominierung von Gerrit Nieberg (29) verweigern - er ist endgültig in der Weltspitze angekommen. Der Sieger im Großen Preis von Aachen im letzten Juli auf dem Paradewallach Ben gewann nun zum Abschluss des 5-Sterne-Turniers in Leipzig auf dem in der Schweiz gezogenen Schimmel Blues d`Avelines erstmals ein Weltcupspringen. Im Stechen um die 45.000 Siegprämie setzte sich der Sohn des früheren Mannschafts-Olympiasiegers Lars Nieberg souverän in 36,55 Sekunden durch vor dem gebürtigen Schwaben Richard Vogel (Dagobertshausen) auf der Hannoveraner Stute Looping Luna (37,08) und dem Schweizer Pius Schwizer auf dem Franzosen-Hengst Vancouver de Lanlore (38,81). Für das Stechen der mit 180.000 Euro dotierten Konkurrenz hatten sich zwölf Teilnehmer qualifiziert, die Hälfte blieb in der Entscheidung fehlerfrei.

In der Gesamtwertung der Westeuropaliga führt weiter nach elf von 14 Springen Schwedens Weltmeister Henrik von Eckermann mit 88 Punkten vor dem Franzosen Julien Epaillard (72), dessen Landsmann Kevin Staut (63) und dem früheren Weltcupsieger Daniel Deußer (Reijmenam) mit je 60 Zählern. Siebente ist bisher Friederike Meyer Zimmermann (Pinneberg) mit 43 und der dreimalige Cupsieger Marcus Ehning (Borken), der auf 41 Punkte kommt wie auch die Schwedin Wilma Hellström. Das nächste Springen findet in acht Tagen in Amsterdam statt.

Für das Finale in Omaha/ USA (4. bis 8. April) stehen aus Deutschland Deußer und Nieberg (Albersloh) bereits vorzeitig fest.

Weltcupspringen Leipzig

Stand Westeuropaliga

Leipzig im Zahlenspiegel