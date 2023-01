(Foto: Susan J.Stickle) Überlegen mit insgesamt 81,805 Punkten gewann Frederic Wandres (35) vom Kasselmannhof in Hagen a.T.W. auf dem eleganten Oldenburger Wallach Buetooth OLD (13) im Rahmen des Winterfestivals in Wellington/ Florida den der Kür des CDI 4* vorgeschalteten Grand Prix. Hinter dem Badener aus Kehl/ Rhein, Derbysieger 2019, 2022 jeweils deutscher Vizemeister in Grand Prix Special und Kür sowie im Vorjahr mit der Equipe Weltmeisterschafts-Dritter in Herning, belegte die für Frankreich reitende Spanierin Morgan Barbancon auf Bolero den zweiten Rang (77,895). Grand Prix in Zahlen