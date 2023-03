Zum Abschluss des Internationalen Offiziellen Springreiterturniers (CSIO) der USA in Wellington gewann der Ire Daniel Coyle (30) den mit umgerechnet rund 212.500 Euro dotierten Großen Preis auf Ivery vor Lacey Gilbertson (USA) auf Karlin, beide waren als einzige fehlerfrei im Stechen geblieben. Die beiden restlichen Plätze in der Entscheidung mit je einem Abwurf belegten McLain Ward (USA) auf Callas und Beth Underhill (Kanada) auf Nikka. Bester Deutscher war als Siebter Richard Vogel (Dagobertshausen) auf Codex, ein Platz dahinter folgte Europameister Andre Thieme (Plau am See) auf Chakaria, beide hatten je vier Strafpunkte im Normalumlauf. Preisgeld für den Sieger: Rd. 70.000 Euro. Im Preis der Nationen siegte am Tage davor die Equipe aus Kanada mit acht Strafpunkten vor Brasilien (16), Irland (16/ schlechtere Zeit gegenüber Brasilien)) und Mexiko (17). Die USA wurden nur Fünfte (32). Eine deutsche Equipe war nicht am Start.