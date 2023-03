s`Hertogenbosch. Die Britin Charlotte Fry (27), bei den Dressur-Weltmeisterschaften im letzten Jahr in Herning mit dem Team Zweite und Titelträgerin im Grand Prix Special und in der Kür, scheint auch beim Weltcupturnier in Hertogenbosch nicht zu schlagen. Auf dem holländischen Rapphengst Glamourdale (12) gewann sie den der Kür vorgelagerten Grand Prix überlegen mit 79,826 Prozentpunkten vor den beiden Niederländerinnen Marieke van der Putten auf Titaniums (76,761) und Dinja van Liere auf Hermes (76,368). Bester Deutscher wurde als Vierter Benjamin Werndl (Aubenhausen) auf dem Oldenburger Wallach Famoso (76,043), dahinter folgte Isabell Werth (Rheinberg) auf Emilio (74,348). In den Brabanthallen findet das letzte Weltcupturnier der Westeuropaliga vor dem Finale in Omaha (4. bis 8. April) statt.