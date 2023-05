Hamburg. Mit einem brasilianischen Sieg in der ersten Qualifikation zum Deutschen Springderby in Hamburg Klein Flottbek begannen die internationalen Reitertage in der Hansestadt. Sieger wurde Carlos Ribas auf Trix mit fünf Sekunden Vorsprung auf den Iren Denis Lynch mit Rubens LS La Silla. 1. Qualifikation Deutsches Springderby