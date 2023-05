Peelbergen/ NL. Die deutsche Nationen-Preisequipe in der Besetzung Harm Lahde (Königslutter/ 4. Preis der Nationen) auf Oak Grove`s Commander Bond (8/ Streichresultat und 0 Fehlerpunkte), Zoe Osterhoff (Hamm/ 1. PdN) auf Jaguar King (0 und 5/ Streichresultat), Ulrich Hensel (Ortenberg/ 2. PdN) auf Europa H (4 und 4) und Sophie Hinners (Pfungstadt/ 8. PdN) auf Adressee (0 und 4) kit insgesamt 12 Strafpunkten den sechsten Platz beim Internationalen Offiziellen Springreiterturnier der Niederlande auf Drei-Sterne-Niveau in Peelbergen. Sieger wurde nach Stechen die französische Mannschaft aufgrund der besseren Zeit vor Argentinien, beide ausgesuchte Starter in der Entscheidung waren jeweils ohne Strafpunkte geblieben. Preis der Nationen (3-Sterne)