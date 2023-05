Hamburg. Sieger des 92. Deutschen Springderbys seit 1920 wurde in Hamburg Klein Flottbek vor 25.000 Zuschauern wurde der Sachse Marvin Jüngel (21) aus dem 150-Einwohner-Ort Hausdorf nach Stechen gegen die gleichaltrige Dänin Caroline Rehoff Pedersen. Die Skandinavierin hatte in der Entscheidung als erste Starterin einen Zeitfehlerpunkt mit dem Holsteiner Wallach Calvin, bei der Oldenburger Stute Balou`s Erbin mit Jüngel verrutschte zwar ein Kasten der Mauer als Schlusssprung, doch das Paar blieb fehlerfrei. Die Prüfung war mit 153.000 Euro dotiert, für den Sieg gab es 38.250 €, für den zweiten Platz 30.600. 92.Deutsches Springderbys Hamburger Derbytage in Zahlen