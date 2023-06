Der mit 480.000Euro ausgeschriebene Große Preis der Springreiter im Rahmen der Global Champions Tour endete in Stockholm mit dem Erfolg von Weltmeister und Weltcupgewinner Henrik von Eckermann (Schweden). Der Weltranglisten-Erste mit Wohnort Roermond/ Niederlande siegte im Stechen mit seinem Paradewallach King Edward und sackte 158.400 Euro an Prämie ein. Dahinter folgten der Ire Shane Breen auf Haya (96.000) und der dreimalige Weltcupsieger Marcus Ehning (Borken) auf dem Hengst Stargold (72.000). Erstmals wieder am Start war nach über drei Monaten nach seinem Beinbruch beim Turnier in Doha der deutsche Rekord-Internationale Ludger Beerbaum (Riesenbeck), der zum Aufbau in Rahmenprüfungen erfolgreich ritt.