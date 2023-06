Aachen. Das beim CHIO von Deutschland in Aachen ausgeschriebene Preisgeld liegt im Springen bei 3.169.600 Euro, davon entfallen auf den Preis der Nationen 1 Million und auf den Großen Preis von Aachen am Schlusstag 1,5 Millionen. In der Dressur sind die einzelnen Prüfungen mit insgesamt 258.000 Euro dotiert (Kür mit 130.000), und in der Vielseitigkeit werden 175.000 ausgeschüttet, und für die Vierzugfahrer stehen 94.000 € bereit.