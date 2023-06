Aachen. Siegerin des mit 192.000 Euro dotierten Preises von Nordrhein-Westfalen am drittletzten Tag des 109. CHIO von Deutschland in Aachen wurde die 31 Jahre alte Jana Wargers (Ibbenbüren). Wargers, Mitglied der offiziellen deutschen Equipe in Aachen, siegte nach Stechen auf der 14-Jährigen Oldenburger Stute Dorette und erhielt eine Prämie von 50.000 Euro. Dahinter folgten der Schwabe Richard Vogel (26) aus Dagobertshausen auf dem Wallach Cepano Baloubet und Frankreichs Team-Olympiasieger von Rio de Janeiro, Kevin Staut (42), auf der Oldenburger Stute Dialou Blue PS. Es war gleichzeitig der erste bedeutende Spring-Erfolg eines Mitglieds der deutschen Starter beim diesjährigen Internationalen Offiziellen Turnier in der Soers, wo 1929 der erste CHIO ausgetragen wurde.. Nordfrhein-Westfalen-Preis