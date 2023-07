Das Foto zeigt die Siegerin im Deutsche Bank Preis, Jessica von Bredow-Werndl und ihre Dalera BB gemeinsam mit Bernd Leukert (Mitglied des Vorstands der Deutsche Bank AG) und ALRV-Präsidentin Stefanie Peters. (Foto: CHIO Aachen/Franziska Sack). Aachen. Als Dressur-Königin des 109. Internationalen Offiziellen Pferdesportturniers (CHIO) von Deutschland seit 1929 verlässt Doppel-Olympiasiegerin und dreifache Europameisterin Jessica von Bredow-Werndl (37) die Kaiserstadt Aachen Richtung Oberbayern. Durch drei Starts mit der Trakehnerstute Dalera BB wurde sie fünffache Siegerin: Jeweils Erste in Grand Prix, Grand Prix Special und in der Kür, dazu mit der Equipe vorne im Preis der Nationen und außerdem "Championesse der Dressur", was ihr ein Gesamtpreisgeld von rund 80.000 Euro eintrug. Grand Prix-Kür