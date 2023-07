Den mit 1,5 Millionen Euro dotierten neunten Grand Prix der Global Championss Tour gewann in Monaco der Franzose Julien Epaillard (45) auf dem zehnjährigen Wallach Donatello d`Auge vor dem Niederländer Harrie Smolders auf Monaco und der Griechin Ioli Mytilineou auf dem Hengst Levis de Muze. Deutsche Teilnehmer waren nicht im Geld, auch nicht Weltmeister Henrick von Eckermann (Schweden). Der Große Preis war wie der Grand Prix von Aachen ausgeschrieben. Monaco ist sicherlich allein schon vom Namen her anziehender als Aachen, doch dafür kommen die Veranstalter des deutschen CHIO`s dem Gedanken des Tierwohls eher entgegen als die Macher im Fürstentum am Mittelmeer... Grand Prix Monaco