Le Pin-au-Haras. Bei der 46. Europameisterschaft der Vielseitigkeitsreiter seit 1953 im Süden der Normandie erfuhren die deutschen Golderwartungen einen herben Dämpfer. Nach Dressur und Geländeritt sind die Deutschen in der Gesamtwertung vom zweiten auf den dritten Platz zurückgefallen – nicht zuletzt durch den Sturz von Olympiasieger und Exweltmeister Michael Jung (Horb), dessen Wallach fischerchipMunk auf dem Cross nach einem Sprung in Richtung Wasser die Vorderbeine „verlor“ und stürzte, so musste das Paar nach dem Reglement disqualifiziert werden. Reiter und Pferd blieben unverletzt. Nach der Dressur hatte Jung noch in der Einzelwertung der auf dem Staatsgestüt Haras-Le-Pin organisierten Konkurrenz geführt. Durch seinen Ausfall ist das deutsche Team in der Gesamtwertung vor dem abschließenden Springen am Sonntag jedoch noch auf dem Bronzerang, die Spitze hält Titelverteidiger Großbritannien vor Frankreich.