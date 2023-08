London. Der mit 350.000 Euro dotierte Gr0ße Preis der Springreiter von Lpondon endete mit dem Erfolg der US-Amerikanerin Jessica Springsteen. Deutsche waren nicht platziert. Der mit 350.000 Euro ausgeschriebene Große Preis der Springreiter im Rahmen der Global Champions Tour endete in London mit dem Erfolg der US-Amerikanerin Jessica Springsteen (31). Die Team-Olympiazweite von Tokio 2021, vor vier Jahren erstmals in einem solchen Wettbewerb erfolgreich, siegte nach Stechen auf dem Hengst Don Juan van de Donkhoeve, was ihr eine Prämie von 115.500 Euro einbrachte. Zweiter wurde der ein Jahr jüngere Belgier Olivier Philippaerts auf dem belgischen Wallach Miro, den dritten Platz belegte der niederländische Vize-Eiropameister von 2017, Harrie Smolders (43) auf dem Holsteiner Wallach Monaco. Smolders hatte vor drei Wochen in Riesenbeck den Grand Prix der Global Tour gewonnen. Zehn Teilnehmer hatten das Stechen erreicht, Deutsche waren nicht darunter. In der Gesamtwertung führt nach 12 von 15 Konkurrenzen wieter der Niederländer Maikel van der Vleuten mit 238 Punkten vor Harrie Smolders (229) und dem Riesenbecker Christian Kukuk (205). Grand Prix von London