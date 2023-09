Mailand. Die 25. Mannschafts-Europameisterschaft der Springreiter brachte im Hippodrom von Mailand der schwedischen Equipe erstmals Gold, Silber ging an Irland und Bronze überraschend an Österreich. Deutschland, das bis zum dritten und letzten Umlauf noch geführt hatte, wurde Vierter. Entscheidend war vielleicht, dass die deutsche Mannschaft im Finale auf Marcus Ehning verzichten musste, der seinen Hengst Stargold zurückzog, da er nach seiner Meinung zwar nicht lahm gewesen wäre, aber irgend ewas hatte, und das Pferd gehe letzten Endes vor, sagte er. Somit zählten die Ergebnisse aller drei anderen Teilnehmer, während bei den anderen Mannschaften der Reiter mit dem schlechtesten Ergebnis jeweils aus der Wertung fiel. Damit hat Schweden alle möglichen letzten Team-Wettbewerbe gewonnen: Gold bei Olympia in Tokio 2021, 2022 in Herning die Weltmeisterschaft und nun das Europachampionat. Österreich wiederum hat sich gleichzeitig für die Olympischen Spiele in Paris im nächsten Jahr qualifiziert. Team-Wertung nach drei Umläufen