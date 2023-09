Den mit umgerechnet rund 400.000 Euro dotierten Großen Preis der Springreiter in Bridgehampton östlich von New York gewann der seit sechs Jahren für Israel – Heimat seiner Mutter – startende Kolumbianer Daniel Bluman (33) auf dem 15-jährigen Wallach Landriano Z (Prämie: 130.000 €). 2019 hatte Bluman als erster Südamerikaner in Rom den begehrten Großen Preis des CSIO Italiens für sich entschieden. Resultat Grand Prix