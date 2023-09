Bianca Nowag-Aulenbrock (Bad Laer), Frederic Wandres (Hagen a.T.W) und der Schwede Patrik Kittel heißen die Dressur-Gewinner der Grand Prix-Prüfungen auf Level Vier-Sterne auf dem Hof Kasselmann in Hagen am Teutoburger Wald. Die Veranstaltung war als Ersatz für das ausgefallene Dressurturnier in Ludwigsburg ins Programm aufgenommen worden. So wurde die große Grüne Saison 2023 von Deutschland Ende April mit dem Turnier „Horses and Dreams“ auf dem Borgberg eröffnet und nun auch dort beendet. Zur Ergebnisübersicht