Warendorf. Die Pressestelle der deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) in Warendorf erstellte für letztes Wochenende folgenden Ergebnisblock von Turnieren mit deutscher Beteiligung: Internationales Weltcup-Springturnier (CSI5*-W) vom 09. bis 12. November in Verona/ITA

Weltcup

1. Ben Maher (GBR) mit Dallas Vegas Batilly; 0/0/37,45

2. Steve Guerdat (SUI) mit Venard de Cerisy; 0/0/37,60

3. Nicola Philippaerts (BEL) mit Katanga v/h Dingeshof; 0/0/39,00

…

10. Hans-Dieter Dreher (Eimeldingen) mit Elysium; 4/69,11 Weitere Informationen unter: www.jumpingverona.it Internationales Weltcup-Springturnier (CSI4*-W) vom 07. bis 11. November in Toronto/CAN

Weltcup

1. Daniel Bluman (ISR) mit Gemma W; 0/0/33,28

2. Jessica Mendoza (GBR) mit I-Cap CL Z; 0/0/33,60

3. Kent Farrignton (USA) mit Greya; 0/0/34,32

…

5. Rene Dittmer (Stade) mit Corsica X; 0/4/36,07 Weitere Informationen unter: www.royalfair.org Internationales Springturnier (CSI5*) vom 08. bis 12. November in Monterrey, La Silla/MEX

Großer Preis

1. Richard Vogel (Marburg) mit Cepano Baloubet; 0/0/34,33

2. Erynn Ballard (CAN) mit Libido Van’t Hofken; 0/0/36,79

3. Gregory Wathelet (BEL) mit Ace of Hearts; 0/0/37,25 Weitere Informationen unter: www.hipicolasilla.com Internationales Springturnier und Weltcup-Fahrturnier (CSI4*/CAI-W) vom 09. bis 12. November in Maastricht/NED

Großer Preis

1. Maikel van der Vleuten (NED) mit Luigi D’Eclipse; 0/0/33,95

2. Willem Greve (NED) mit Highway M TN; 0/0/34,48

3. Mathijs van Asten (NED) mit Sirocco; 0/0/35,83

4. Jana Wargers (Emsdetten) mit Clash Royale; 0/0/35,98

Weltcup Fahren

1. Boyd Exell (AUS); 1. Runde 159,81/Stechen 152,54

2. Michael Brauchle (Aalen); 160,81/165,37

3. Bram Chardon (NED); 153,34/178,01 Weitere Informationen unter: www.jumpingindoormaastricht.nl