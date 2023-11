Warendorf. Die Pressestelle der deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) in Warendorf erstellte für letztes Wochenende folgenden Ergebnisblock von Turnieren mit deutscher Beteiligung: Internationales Weltcup-Turnier „Stuttgart German Masters“ (CDI-W, CDI4*, CAI-W, CSI-W5*) mit Piaff-Förderpreis-Finale vom 15. bis 19. November in Stuttgart

Großer Preis von Stuttgart (WC-Springen)

1. Kevin Staut (FRA) mit Beau de Laubry Z; 0/0/41,78

2. Harry Charles (GBR) mit Casquo Blue; 0/0/41,92

3. Francois Xavier Boudant (FRA) mit Brazyl du Mezel; 0/0/42,08

4. Hans-Dieter Dreher (Eimeldingen) mit Elysium; 0/0/42,84

Grand Prix

1. Isabell Werth (Rheinberg) mit Emilio; 76,109 Prozent

2. Nanna Skodborg Merrald (DEN) mit Blue Hors Don Olymbrio; 75,587

3. Andreas Helgstrand (DEN) mit Queenparks Wendy; 73,130

Grand Prix Kür

1. Isabell Werth (Rheinberg) mit Emilio; 86,880

2. Nanna Skodborg Merrald (DEN) mit Blue Hors Don Olymbrio; 82,965

3. Patrik Kittel (SWE) mit Bonamour; 81,340

Grand Prix

1. Isabell Werth (Rheinberg) mit Superb; 73,435

2. Sönke Rothenberger (Bad Homburg) mit Matchball OLD; 72,543

3. Dorothee Schneider (Framersheim) mit Dayman; 72,261

Grand Prix Special

1. Isabell Werth (Rheinberg) mit Superb; 74,213

2. Sönke Rothenberger (Bad Homburg) mit Matchball OLD; 72,596

3. Katharina Hemmer (Erwitte) mit Denoix PCH; 71,915

Piaff Förderpreis Finale

1. Felicitas Hendricks (Hagen) mit Drombusch OLD; 72,340

2. Luca Sophia Collin (Düsseldorf) mit Ferrero D; 70,180

3. Anna Schölermann (Lichenau) mit Bon Scolari; 68,900

Weltcup Fahren

1. Boyd Exell (AUS); 151,16

2. Ijsbrand Chardon (NED); 160,38

3. Koos de Ronde (NED); 226,40

4. Michael Brauchle (Aalen); 159,25 Weitere Informationen unter: www.stuttgart-german-masters.de Bundesnachwuchschampionat der Pony-Dressurreiter vom 17. bis 19. November in Darmstadt

Finale

1. Maya Wächter (Gerlingen) mit FS New Wave; 16,2 Punkte

2. Hermine Wisser (Bad Homburg v.d. Höhe) mit Struntze’s Masterpiece; 15,4

3. Laurentien Paula Osterhoff (Herten) mit Flying Be, 15,3 Weitere Informationen unter: https://results.equi-score.de/event/2023/25106/de Internationales Offizielles Springturnier (CSIO3*) vom 13. bis 19. November in Vilamoura/POR

Nationenpreis

1. Großbritannien; 8/0/33,30

2. Belgien; 8/0/35,12

3. USA; 8/4/33,04

…

14. Deutschland (Toni Haßmann/Ibbenbüren mit Contendrix, Luisa Himmelreich/Hadamar mit Clenur, Sven Gero Hünicke/ Fehmarn mit Mastermind RL, Hilmar Meyer/ Morsum mit Orion Ter Doorn); 31

Großer Preis

1. Seabra Duarte (POR) mit Dourados 2; 0/0/36,93

2. Nicolas Sers (FRA) mit Eleven de Riverland; 0/0/38,24

3. Laura Rayjasse (FRA) mit Crapule Verdoso; 0/0/38,43

4. Luisa Himmelreich (Hadamar) mit Clenur; 0/0/42,94 Weitere Informationen unter: www.vilamouraequestriancentre.com Internationales Springturnier (CSI5* - GCT/GCL) vom 15. bis 19. November in Prag/CZE

Großer Preis

1. Julien Epaillard (FRA) mit Dubai du Cedre; 0/4/57,49

2. Henrik von Eckermann (SWE) mit Edward King; 0/4/58,76

3. Max Kühner (AUT) mit Up too Jacco Blue; 0/4/60,41

…

7. Katrin Eckermann (Sassenberg) mit Cala Mandia; 0/4/62,68 Weitere Informationen unter: www.pragueplayoffs.com Internationales Weltcup-Springturnier (CSI4*-W) vom 13. bis 19. November in Las Vegas/USA

Weltcup

1. Conor Swail (IRL) mit Count me In; 0/0/38,28

2. Vanessa Mannix (CAN) mit Lehar; 0/0/39,49

3. Jill Humphrey (USA) mit Choromatic BF; 0/4/39,18

…

22. Simon Schröder (Ketzin) mit Charlie Red Wine CS; 20/82,55 Weitere Informationen unter: www.theplacetojump.com Internationales Springturnier (CSI5*) vom 15. bis 19. November in Monterrey, La Silla/MEX

Großer Preis

1. Rikke Belinda Barker (DEN) mit Tabalou Ps; 0/0/54,90

2. Emanuele Camilli (ITA) mit Odense Odeveld; 0/4/44,99

3. Nicolas Pizarro Suarez (MEX) mit Atlantica du Soleil Z; 0/4/47,61

…

11. Richard Vogel (Marburg) mit Cepano Baloubet; 0/12/48,85 Weitere Informationen unter: www.hipicolasilla.com/ Internationales Springturnier (CSI3*) vom 15. bis 19. November in Warschau/POL

Großer Preis

1. Angelos Touloupis (GRE) mit Lord Mexx; 0/0/32,91

2. Matt Garrigan (IRL) mit Quantum Robin V; 0/0/34,95

3. Dr. Lazar Zoltan (HUN) mit Diablo; 1/72,05

…

9. Harm Lahde (Königslutter am Elm) mit Echo van Spalbeek Z; 4/70,02 Weitere Informationen unter: www.cavaliada.pl Internationales Jugend-Springturnier (CSIU25/J/P/Ch) vom 15. bis 19. November in Opglabbeek/BEL

Großer Preis U25

1. Felizitas Judith (Lahntal) mit Petit Prince HD; 0/0/37,46

2. Olivia Natasha Poole (GBR) mit My Prmier Touch; 0/0/38,59

3. Taylor Sweeney (IRL) mit Domino van de Valhoeve; 0/0/40,41

Großer Preis Junioren

1. Noora von Bülow (GBR) mit Interstar B; 0/0/35,12

2. Tony Stormanns (Eschweiler) mit Dia Nova; 0/0/37,27

3. Noora von Bülow (GBR) mit Lucky Lisa; 0/0/37,42

Großer Preis Pony

1. Izabella Rogers (GBR) mit Neil 55; 0/0/34,42

2. Maisie Allsop (GBR) mit Vaughann de Vuzit; 0/0/38,74

3. Lieselot Kooremans (NED) mit Elando van de Roshoeve; 0/4/35,60

…

39. Lena-Marie Kraus (München) mit Voodstock de l’Astree; 16/71,15

Großer Preis Children

1. Chloe Tehami (FRA) mit Contessa de Tiji Z; 0/0/34,18

2. Stella Heijligers (NED) mit Go Go; 0/4/35,24

3. Ella Wolleswinkel (NED) mit Capone; 0/4/35,53 Weitere Informationen unter: www.sentowerpark.com