Warendorf. Nach Ende der Saison haben die jeweiligen Disziplinausschüsse des Deutschen Olympiade-Komitees für Reiterei (DOKR) die Olympia- und Perspektivkader Dressur, Springen und Vielseitigkeit für das Olympiajahr 2024 mit Austragungsort Paris neu berufen. Die Zusammensetzung der einzelnen Kader: DRESSUR Olympiakader Jessica von Bredow-Werndl (Aubenhausen/Landesverband Bayern ) mit TSF Dalera BB

Ingrid Klimke (Münster/WEF) mit Franziskus FRH

Matthias Alexander Rath (Kronberg/HES) mit Destacado FRH und Thiago GS

Sönke Rothenberger (Bad Homburg/HES) mit Fendi und Matchball OLD

Frederic Wandres (Hagen a.T.W./WES) mit Bluetooth OLD und Duke of Britain FRH

Benjamin Werndl (Aubenhausen/BAY) mit Famoso OLD

Isabell Werth (Rheinberg/RHL) mit DSP Quantaz und Emilio Perspektivkader/erfolgsorientiert Katharina Hemmer (Erwitte/WEF) mit Denoix PCH

Bianca Nowag-Aulenbrock (Bad Laer/WEF) mit Florine OLD

Dorothee Schneider (Framersheim/HES) mit First Romance Perspektivkader/perspektivisch Luca Sophia Collin (Düsseldorf/RHL) mit Ferrero D

Helen Erbe (Krefeld/RHL) mit Carlos FRH

Felicitas Hendricks (Hagen/WES) mit Drombusch OLD

Semmieke Rothenberger (Bad Homburg/HES) mit Farrington

Anna Schölermann (Lichtenau/WEF) mit Bon Scolari und Tripple A

Thomas Trischberger (Lenggries/BAY) mit Liverpool SPRINGEN Olympiakader Hans Dieter Dreher (Eimeldingen/BAW) mit Elysium

Marcus Ehning (Borken/WEF) mit Stargold und Coolio

Christian Kukuk (Riesenbeck/WEF) mit Mumbai, Just be Gentle und Checker

André Thieme (Plau am See/MEV) mit DSP Chakaria

Richard Vogel (Dagobertshausen/HES) mit Cepano Baloubet und United Touch S

Jana Wargers (Emsdetten/WEF) mit Limbridge und Dorette

Philipp Weishaupt (Riesenbeck/WEF) mit Zineday Perspektivkader / erfolgsorientiert Christian Ahlmann (Marl/WEF) mit Dominator 2000 Z und Mandato van de Neerheide

Daniel Deußer (Rijmenam/Belgien/HES) mit Killer Queen VDM

Katrin Eckermann (Sassenberg/RHL) mit Cala Mandia

Gerrit Nieberg (Sendenhorst/WEF) mit Ben

Philipp Schulze Topphoff (Havixbeck/WEF) mit Clemens de la Lande NRW und Carla NRW

Mario Stevens (Molbergen/WES) mit Starissa

Jörne Sprehe (Fürth/BAY) mit Hot Easy

David Will (Dagobertshausen/HES) mit My Prins van Dorperheide Perspektivkader / perspektivisch Hannes Ahlmann (Reher/SHO) mit Tokyo

Mia-Charlotte Becker (Sendenhorst/WEF) mit Beryl des Pres

Max Haunhorst (Hagen a.T.W./WES) mit Carlo

Mylen Kruse (Badbergen/HAN) mit Cha Mu

Marie Ligges (Ascheberg/WEF) mit Corcovado L VIELSEITIGKEIT Olympiakader Nicolai Aldinger (Egestorf/HAN) mit Timmo

Sandra Auffarth (Ganderkesee/WES) mit Viamant du Matz

Calvin Böckmann (Warendorf/RHL) mit The Phantom of the Opera

Malin Hansen-Hotopp (Gransebieth/MEV) mit Carlitos Quidditch K

Michael Jung (Horb/BAW) mit fischerChipmunk FRH und Kilcandra Ocean Power

Julia Krajewski (Warendorf/WES) mit Ero de Cantraie und Nickel

Jérôme Robiné (Warendorf/HES) mit Black Ice

Christoph Wahler (Bad Bevensen/HAN) mit Carjatan S und D'Accord FRH Perspektivkader / erfolgsorientiert Arne Bergendahl (Hamminkeln/RHL) mit Luthien

Felix Etzel (Warendorf/BAW) mit TSF Polartanz

Emma Brüssau (SchriesheimBAW) mit Dark Desire

Anna Siemer (Salzhausen/WES mit FRH Butts Avondale und Lillybelle EA Perspektivkader / perspektivisch Alina Dibowski (Döhle/HAN) mit Barbados und Little Princess

Rebecca-Juana Gerken (Tasdorf/SHO) mit TSF Solara

Ben Leuwer (Wachtberg/RHL) mit Citius

Libussa Lübbeke (Wingst/HAN) mit Caramia und Darcy F

Katharina Meyer (Munster/HAN) mit Aspen T und Chapeau Claque

Elena Otto-Erley (Warendorf/WEF) mit Finest Fellow

Anna Lena Schaaf (Voerde/RHL) mit Fairytale und Lagona OLD

Brandon Schäfer-Gehrau (Warendorf/RHL) mit Fräulein Frieda und Very Special.